ООН: З початку вторгнення РФ в Україні загинули не менше 726 цивільних

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Росія 22-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 17 березня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку 24 лютого - 16 березня читайте тут.
DW стежить за подіями четверга, 17 березня (час київський).
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Російська авіація завдала удару по драмтеатру в Маріуполі Донецької області, у бомбосховищі якого переховувались цивільні, попри велетенські написи "Діти" навколо нього. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України, супутникові знімки в підтвердження цього оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies.
Росія спершу заявляла, що в театрі була база полку "Азов", а потім почала заперечувати факт авіанальоту. Офіційної інформації про кількість людей, які лишилися під завалами, поки немає.
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Мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова визволили з полону в обмін на дев'ять військових РФ 2002-2003 років народження, повідомила речниця керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Дарія Зарівна в ефірі об'єднаного телебачення. "Це фактично діти. Строковики. Яких за словами російського міноборони, в Україні нема", - зазначила вона.
Федорова викрали російські військові 11 березня на вулицях Мелітополя. "Більше п'яти днів викрадачі утримували мера, примушуючи до співпраці, та Федоров не скорився", - наголосила прессекретарка Єрмака. Після звільнення меру зателефонував президент України Володимир Зеленський.
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За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 726 мирних жителів, не менше 1174 дістали поранень. При цьому в управлінні наголошують, що реальні цифри значно вищі, оскільки перевірка даних займає багато часу. Більшість цивільних загинули від далекобійної вибухової зброї, зокрема важкої артилерії, ракетних та авіаційних ударів.