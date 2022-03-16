ООН: З початку вторгнення РФ в Україні загинули не менше 726 цивільних

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

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DW стежить за подіями четверга, 17 березня (час київський).

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Російська авіація завдала удару по драмтеатру в Маріуполі Донецької області, у бомбосховищі якого переховувались цивільні, попри велетенські написи "Діти" навколо нього. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України, супутникові знімки в підтвердження цього оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies.

Росія спершу заявляла, що в театрі була база полку "Азов", а потім почала заперечувати факт авіанальоту. Офіційної інформації про кількість людей, які лишилися під завалами, поки немає.

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Мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова визволили з полону в обмін на дев'ять військових РФ 2002-2003 років народження, повідомила речниця керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Дарія Зарівна в ефірі об'єднаного телебачення. "Це фактично діти. Строковики. Яких за словами російського міноборони, в Україні нема", - зазначила вона.

Федорова викрали російські військові 11 березня на вулицях Мелітополя. "Більше п'яти днів викрадачі утримували мера, примушуючи до співпраці, та Федоров не скорився", - наголосила прессекретарка Єрмака. Після звільнення меру зателефонував президент України Володимир Зеленський.

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За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 726 мирних жителів, не менше 1174 дістали поранень. При цьому в управлінні наголошують, що реальні цифри значно вищі, оскільки перевірка даних займає багато часу. Більшість цивільних загинули від далекобійної вибухової зброї, зокрема важкої артилерії, ракетних та авіаційних ударів.