ООН: Від гумдопомоги залежать 18 мільйонів українців

Гуманітарна допомога, як і раніше, необхідна 40 відсоткам жителів України, і не можна про це забувати, закликали в ООН.

Близько 18 мільйонів жителів України потребують гуманітарної допомоги, а з наближенням зимових холодів ситуація погіршуватиметься, заявив директор відділу координації Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Рамеш Раджасінгхам у вівторок, 31 жовтня.

За словами Раджасінгхама, на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом важливо "не випускати з уваги величезну потребу України в допомозі". Масштабні збитки, завдані російськими військами критичній інфраструктурі України, означають, що доступ цивільного населення до електрики, опалення, водопостачання та послуг зв'язку, як і раніше, обмежено, наголосив Раджасінгхам.

Україна готується до нової зими під російськими обстрілами

Від гуманітарної допомоги залежать до 40 відсотків жителів України. З огляду на очікувані взимку сильні морози, ситуація спричиняє "надзвичайну тривогу", додав директор відділу координації OCHA. Особливо в організації відзначили становище приблизно чотирьох мільйонів людей на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Відділення ООН "не може повноцінно зв'язатися з місцевими жителями" під окупацією, пояснив Раджасінгхам.

Читайте також: Доповідь комісії ООН: Влада РФ систематично катує заручників

9 жовтня заступниця Верховного комісара ООН з прав людини Нада аль-Нашіф повідомила, що громадяни України на окупованих Росією територіях при відмові отримати паспорт РФ "опиняються в павутині відчуження" і позбавлені доступу "до основних державних послуг, таких як соціальне забезпечення та охорона здоров'я". Вона додала, що відмова отримувати російські документи "підвищує ризик свавільного затримання тих, хто чинить опір". Представниця ООН наголосила: як для військовополонених, так і для цивільних, утримуваних Росією, "катування залишаються жорстокою реальністю" а ті, хто вижив, "описують жорстокість, яку важко уявити", включаючи ураження електричним струмом, сексуальне насильство та побиття.