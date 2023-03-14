ООН: Від війни в Україні постраждало майже 22 000 цивільних

В ООН підтвердили 8 231 випадок загибелі та 13 734 поранень серед цивільних з початку війни РФ проти України. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 14 березня.

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Херсонська область зазнала минулої доби 93 обстріли з боку російських окупаційних сил, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "За минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - написав посадовець у Telegram-каналі. За даними Прокудіна, російські окупанти чотири рази обстріляли й сам обласний центр. "13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - додав посадовець. Загалом унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

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Протягом понеділка російські агресори обстрілювали Білопільську, Шалигинську, Краснопільську, Есманьську, Зноб-Новгородську, Середино-Будську громади Сумської області, повідомляє Сумська ОВА. "Було зафіксовано 94 "прильоти" - з мінометів, артилерії (РСЗВ і САУ), 2 ракетні прильоти, а також скидання 4 вибухових пристроїв із БПЛА (типу ВОГ)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі відомства.



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Президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну в її збройній боротьбі проти російської агресії. Про це обидва лідери заявили 13 березня під час зустрічі в Сан-Дієго в Каліфорнії, передає пресслужба Білого дому. Байден і Сунак зокрема "підкреслили свою незмінну підтримку України в умовах нинішньої російської агресії, включаючи надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також запровадження економічних заходів, спрямованих на протидію здатності Москви вести війну", йдеться в повідомленні.

ООН: Від агресії РФ в Україні постраждало майже 22 тисячі цивільних

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Від початку повномасштабної війни Росії проти України в ООН офіційно зафіксували 21 965 постраждалих серед цивільного населення. Серед цих перевірених випадків 8 231 загиблий та 13 734 поранених, йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). Зазначається, що серед поранених є й діти, зокрема 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 загиблої дитини та 1900 дорослих жертв війни поки не встановлено.

Водночас у ООН наголошують, що реальні цифри жертв і постраждалих є значно вищими, оскільки отримання верифікованої інформації з деяких місць, де точилися інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, приміром, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де були численні жертви серед цивільного населення.

Війська РФ атакують у трьох областях - штаб

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Упродовж доби українські військові відбили понад 100 спроб наступу з боку російських окупаційних сил у трьох областях, повідомляє в традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. Як зазначається в зведенні, росіяни намагалися атакувати на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках.

Зокрема російські агресори спробували прорвати оборону українських сил на куп’янському та лиманському напрямках. Наступальні дії проводилися у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове. Артилерійських обстрілів росіян зазнали населені пункти Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське Харківської області; Макіївка, Діброва і Білогорівка - Луганської та Спірне на Донеччині.

Крім того, російські війська не полишають спроб захопити місто Бахмут. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське, йдеться в зведенні.

Гаряче було й на авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках, де росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар. Російських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках російські агресори проводили обороні дії, однак обстрілів зазнала ціла низка населених пунктів, зазначається в зведенні.