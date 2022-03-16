ООН: Україну через війну покинули більше трьох мільйонів громадян

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку 24 лютого - 16 березня читайте тут.

DW стежить за подіями четверга, 17 березня (час київський).

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Стрімінговий сервіс Netflix знову почав показувати в США український серіал "Слуга народу" студії "Квартал 95" з Володимиром Зеленським у головній ролі. "Ви просили і ми його повернули", - написала компанія у Twitter.

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У рамках нової безпекової допомоги на 800 мільйонів доларів США нададуть Україні 100 безпілотників Switchblade, відомих як "дрони-камікадзе", а також ще 800 зенітно-ракетних комплексів Stinger, повідомляє з посиланням на військове джерело агенція AFP.

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Міністерство оборони Великобританії вважає, що Росія витратила в Україні набагато більше озброєння, ніж планувала, а тому вдалася до використання старішої, менше точної зброї, яка менш ефективна та з більшою ймовірністю призводить до жертв серед цивільного населення. Про це міністерство пише в Twitter.

За останніми звітами ООН, в Україні постраждали більше 1900 цивільних, щонайменше 726 з яких загинули. При цьому в організації наголошують, що перевірка даних займає багато часу, а отже реальні цифри значно вищі.

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Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про 43 удари по українських лікарнях та інших медзакладах з початку військового вторгнення РФ. Щонайменше 33 з них, за даними ВООЗ, пов'язані з застосуванням важкого озброєння, зокрема ракет, бомб чи мінометів.

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Україну покинули вже більше 3 мільйонів громадян через війну, яку веде Росія. Про це повідомив у Twitter генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш. Зауважимо, що переважна більшість з них - жінки та діти, адже в умовах воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.

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Канада закрила повітряний простір для білоруських літаків і операторів, повідомляє міністерство транспорту. Для Росії небо закрили ще 27 лютого. Обидва рішення прийняті в рамках комплексу економічних заходів проти РФ через війну в Україні.

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За словами українського міністра оборони Олексія Резнікова, Росія втратила у війні проти України понад 13 тисяч військових, понад 400 танків і 1200 бронемашин, 80 літаків і майже 100 гелікоптерів. "Ми ліквідували кількох російських генералів", - цитує міністерство його слова на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

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Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй розгляне російську резолюцію щодо України 18 березня. Дипломати, з якими спілкувалася агенція Reuters, переконані, що вона не знайде підтримки. Постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд назвала проєкт цинічною "грою", адже в ньому йдеться про гуманітарне право, але не згадуються військові злочини РФ.

Для ухвалення резолюції необхідні дев'ять з 15 голосів, а США, Великобританія, Франція і Китай можуть скористатись правом вето.

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Чернігів

Кількість загиблих у черзі за хлібом у Чернігові внаслідок обстрілу зросла до 13, повідомив начальник обласного управління Національної поліції Володимир Нідзельський. "Російські війська завдали підступних ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів Чернігова. Снаряди влучили у багатоповерхівку та впали на території поблизу магазину. Там якраз стояло багато людей - вони вишикувалися в чергу за хлібом. Внаслідок ворожої атаки загинуло 13 осіб та постраждали десятки мирних громадян", - написав він у Facebook.

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Американська компанія з розробки засобів бездротового зв'язку Qualcomm зупинила продаж своїх продуктів російським компаніям, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram. Також компанія зробила пожертвування на підтримку українців. Федоров попросив Qualcomm надіслати супутникові телефони для українських рятувальників і очікує відповіді.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск надіслав Україні обладнання для швидкісного супутникового інтернету Starlink, а також спеціально змінив програмне забезпечення, щоби зменшити потреби в енергоресурсах для станцій.

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Тижнева інфляція в Росії другий тиждень поспіль перевищує два відсотки, повідомила Федеральна служба статистики РФ. Ріст цін викликаний санкціями Заходу та послабленням рубля через війну проти України. Як пише російський "Інтерфакс", це максимальний показник з 1998 року. З початку місяця ціни зросли на 3,4 відсотка, а з початку року - на 5,6 відсотка.

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З початку війни Росії проти України соціальна мережа Twitter видалила понад 75 тисяч профілів через маніпуляції, повідомила в блозі на платформі віце-президентка компанії з публічної політики Шинейд МакСвіні. Вона зазначила, що дії цих профілів, у тому числі були фінансово мотивованими, але "зараз ми не вважаємо, що вони являють собою певну координовану кампанію, пов'язану з урядовим суб'єктом". Також компанія позначила чи видалила понад 50 тисяч медіафайлів, які оманливо видавали за події в Україні.

Крім того, з 28 лютого Twitter додав до понад 61 тисячі дописів позначку, що у них цитуються російські державні ЗМІ, через що вони не рекомендувалися в розділі "Головна", "Сповіщення" та інших. У результаті аудиторія охоплення цього контенту зменшилась на 30 відсотків. Тепер соцмережа вирішила додавати такі позначки і до державних ЗМІ Білорусі.

Зазначимо, що 4 березня в РФ оголосили про блокування Twitter. Читайте також: Instagram заблокували в Росії

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Канада заблокувала ефірне мовлення російського державного англомовного телеканалу RT i його франкомовної служби RT France, повідомляється на сайті уряду. Зокрема, занепокоєння викликали "намагання підірвати суверенітет іншої країни, принизити канадців певного етнічного походження". Зазначається також, що в ході громадських консультацій переважна більшість висловилася за заборону мовлення цих каналів.

Раніше в березні Європейський Союз призупинив мовлення російських державних каналів RT і Sputnik у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну. Також канали прибрала з ефіру Австралія.

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16 березня колону з продовольством так і не пропустили в Маріуполь Донецької області, повідомила на брифінгу віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За добу з Маріуполя до Запоріжжя вдалось прибути більше ніж шістьом тисячам жителів, дві тисячі з яких - діти.

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За підсумком доби 16 березня генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що РФ продовжує наступальну операцію, однак поки не досягнула жодної стратегічної мети повною мірою. У зведенні наголошується, що російські війська продовжують активно використовувати територію Білорусі для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також збройні сили РФ активно використовують білоруську аеродромну мережу та транспортну інфраструктуру, йдеться у повідомленні.

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Повітряні сили Збройних сил України заявляють про знищення 10 російських повітряних цілей 16 березня: трьох винищувачів Су-30см, двох винищувачів-бомбардувальників Су-34, одного літака невстановленого типу, трьох вертольотів і одного безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня.

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У новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський нагадав, що 16 березня російські військові: відкрили мінометний вогонь по ділянці гуманітарного коридору з Маріуполя, внаслідок чого п’ятеро людей поранені; у Чернігові обстріляли чергу за хлібом, у якій загинули десятеро мирних мешканців; у Маріуполі вдарили по драмтеатру з бомбосховищем, де кількість жертв поки не відома. "Громадяни Росії, чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграду в роки Другої світової війни? Кого ви наслідуєте?", - запитав він.

Зеленський також вкотре звернувся до Заходу: "Що ще мають зробити окупанти, скільки ще людей вони мають вбити, щоб лідери Заходу і НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо?". Він наголосив, що попри санкції, російська економіка ще здатна утримувати свою військову машину. "Тому дуже потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом, а Україна має отримати ще більшу підтримку, ніж ми отримуємо зараз, щоб зупинити російських окупантів", - сказав він.

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Російська авіація завдала удару по драмтеатру в Маріуполі Донецької області, у бомбосховищі якого переховувались цивільні, попри велетенські написи "Діти" навколо нього. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України, супутникові знімки в підтвердження цього оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies.

Росія спершу заявляла, що в театрі була база полку "Азов", а потім почала заперечувати факт авіанальоту. Офіційної інформації про кількість людей, які лишилися під завалами, поки немає.

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Мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова визволили з полону в обмін на дев'ять військових РФ 2002-2003 років народження, повідомила речниця керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Дарія Зарівна в ефірі об'єднаного телебачення. "Це фактично діти. Строковики. Яких за словами російського міноборони, в Україні нема", - зазначила вона.

Федорова викрали російські військові 11 березня на вулицях Мелітополя. "Більше п'яти днів викрадачі утримували мера, примушуючи до співпраці, та Федоров не скорився", - наголосила прессекретарка Єрмака. Після звільнення меру зателефонував президент України Володимир Зеленський.

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За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 726 мирних жителів, не менше 1174 дістали поранень. При цьому в управлінні наголошують, що реальні цифри значно вищі, оскільки перевірка даних займає багато часу. Більшість цивільних загинули від далекобійної вибухової зброї, зокрема важкої артилерії, ракетних та авіаційних ударів.