ООН: Сторони бойових дій у Судані згодні на переговори

Переговори сторін бойових дій у Судані можуть відбутися в Саудівській Аравії, заявив спецпосланець генсека ООН. Вони мають бути спрямовані на встановлення стабільного режиму припинення вогню.

Сторони бойових дій у Судані погодились відправити своїх представників на переговори, можливо, - до Саудівської Аравії. Про це заявив спеціальний посланець генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Судану Фолькер Пертес (Volker Perthes).

Якщо переговори відбудуться, то спочатку вони будуть спрямовані на встановлення "стабільного і надійного" режиму припинення вогню, сказав він 1 травня агентству Associated Press (AP). Водночас він попередив про можливі труднощі у встановленні стійкого діалогу.

Читайте також: Бойові дії у Судані: хто проти кого і до чого тут Росія?

Понад 400 вбитих і 1200 поранених цивільних

Тимчасові припинення вогню за минулий тиждень призвели до послаблення боїв тільки в деяких районах, в інших тривають запеклі бойові зіткнення, що призводить до збільшення потоку місцевих жителів, які покидають свої домівки, констатує AP.

Щонайменше 436 мирних жителів були вбиті, а понад 1200 - поранені від початку загострення конфлікту, випливає з даних, представлених 1 травня Синдикатом лікарів, який відстежує кількість загиблих серед цивільного населення.

Читайте також: В ООН прогнозують понад 800 тисяч біженців із Судану

Загострення ситуації в Судані

З 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало.

Читайте також: На представника ЄС у Судані напали у його резиденції

Наприкінці квітня іноземні держави почали евакуювати громадян з Судану.

Читайте також: З Судану евакуювали 87 громадян України - ГУР