ООН: Співпраця РФ і КНДР веде до "небезпечної ескалації"

Участь вояків КНДР у війні РФ проти України "означала б дуже небезпечну ескалацію", заявив речник генсека ООН Антоніу Гутерріша. В ООН закликали "зробити все можливе", щоб уникнути цього.

У Організації Об'єднаних Націй (ООН) висловили занепокоєння повідомленнями про розміщення військ КНДР у Росії для подальшої участі у війні проти України. Розгортання північнокорейських військових у зоні бойових дій в Україні означало б "дуже небезпечну ескалацію", йдеться в заяві речника генсека ООН Антоніу Гуттеріша, опублікованій на сайті ООН у неділю, 3 листопада. "Необхідно зробити все можливе, щоб уникнути будь-якої інтернаціоналізації цього конфлікту", - зазначається далі.

Речник генсека ООН також наголосив, що Гуттеріш підтримує "всі значущі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, міцного і всеосяжного миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї".

Військові з Північної Кореї в Росії

За даними Південної Кореї, КНДР уже перекинула в Росію щонайменше 11 тисяч солдатів. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив дані південнокорейської розвідки, додавши, що перекидання північнокорейських військових у Росію загрожує безпеці як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і в Євроатлантичному просторі.

Читайте також: Північна Корея може відправити в Росію до 60 тисяч солдатів - експерт

З початку повномасштабної війни в Україні Пхеньян передав Москві зброю на суму від 1,7 млрд до 5,5 млрд доларів, ідеться в дослідженні німецького Фонду Фрідріха Наумана, опублікованому наприкінці жовтня.

КНДР отримає від Москви гроші, рис і технології

В обмін на військову підтримку, зокрема військовими, Пхеньян отримає від Москви 600-700 тисяч тонн рису на рік, зарплату кожному північнокорейському військовому, задіяному у війні проти України, у розмірі двох тисяч доларів на місяць, космічні технології, а також обіцянку допомоги РФ у разі війни на Корейському півострові. Про це 3 листопада повідомила газета The Korea Harold із посиланням на джерело в південнокорейській розвідці.