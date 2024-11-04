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КонфліктиПівнічна Корея

ООН: Співпраця РФ і КНДР веде до "небезпечної ескалації"

Валерій Сааков | Кирило Шестаков
4 листопада 2024 р.

Участь вояків КНДР у війні РФ проти України "означала б дуже небезпечну ескалацію", заявив речник генсека ООН Антоніу Гутерріша. В ООН закликали "зробити все можливе", щоб уникнути цього.

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Північнокорейські військові під час військового параду в Пхеньяні
Північнокорейські військові під час військового параду в Пхеньяні (архівне фото)Фото: Ng Han Guan/AP

У Організації Об'єднаних Націй (ООН) висловили занепокоєння повідомленнями про розміщення військ КНДР у Росії для подальшої участі у війні проти України. Розгортання північнокорейських військових у зоні бойових дій в Україні означало б "дуже небезпечну ескалацію", йдеться в заяві речника генсека ООН Антоніу Гуттеріша, опублікованій на сайті ООН у неділю, 3 листопада. "Необхідно зробити все можливе, щоб уникнути будь-якої інтернаціоналізації цього конфлікту", - зазначається далі.

Речник генсека ООН також наголосив, що Гуттеріш підтримує "всі значущі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, міцного і всеосяжного миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї".

Військові з Північної Кореї в Росії

За даними Південної Кореї, КНДР уже перекинула в Росію щонайменше 11 тисяч солдатів. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив дані південнокорейської розвідки, додавши, що перекидання північнокорейських військових у Росію загрожує безпеці як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і в Євроатлантичному просторі.

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З початку повномасштабної війни в Україні Пхеньян передав Москві зброю на суму від 1,7 млрд до 5,5 млрд доларів, ідеться в дослідженні німецького Фонду Фрідріха Наумана, опублікованому наприкінці жовтня.

КНДР отримає від Москви гроші, рис і технології

В обмін на військову підтримку, зокрема військовими, Пхеньян отримає від Москви 600-700 тисяч тонн рису на рік, зарплату кожному північнокорейському військовому, задіяному у війні проти України, у розмірі двох тисяч доларів на місяць, космічні технології, а також обіцянку допомоги РФ у разі війни на Корейському півострові. Про це 3 листопада повідомила газета The Korea Harold із посиланням на джерело в південнокорейській розвідці.

Військові КНДР проти України: що відомо і які загрози

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