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ООН: Щодня 20 дітей гинуть або стають каліками у війнах

Валерій Сааков
3 год. тому

Під час 30 збройних конфліктів із 2005 року дістали каліцтва або загинули щонайменше 120 тисяч дітей, однак реальна кількість ще вища, визнають у ЮНІСЕФ.

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Діти-солдати в Ємені
Діти-солдати в ЄменіФото: Privat

Не менше 120 тисяч дітей загинули або дістали каліцтва внаслідок воєнних конфліктів з 2005 року в усьому світі. Це відповідає показнику 20 дітей на день, заявив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у понеділок, 5 червня, у день початку міжнародної конференції в Осло, присвяченій захисту дітей під час збройних конфліктів.

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"Зрештою, кожна війна - це війна проти дітей", - зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел, слова якої наводить AFP. За її словами, міжнародна спільнота досі не докладає зусиль задля ефективнішого захисту дітей в умовах воєн, хоча знає, як це зробити.

Понад 30 конфліктів в Африці, Азії та Латинській Америці

ЮНІСЕФ проаналізувала дані про більш ніж 30 конфліктів в Африці, Азії та Латинській Америці. Під час цих криз зафіксовано 315 украй серйозних порушень прав дітей. Зокрема, щонайменше 105 тисяч дітей використовували в конфліктах як солдатів, понад 16 тисяч дівчаток і хлопчиків зазнали сексуального насильства, більше ніж 32,5 тисячі викрали представники сторін конфліктів. Утім, реальна кількість постраждалих дітей набагато вища, додали в організації. Крім того, ООН зафіксувала понад 16 тисяч випадків нападів на школи й лікарні.

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ЮНІСЕФ закликала міжнародну спільноту дотримуватися чинних міжнародних законів і норм щодо захисту дітей в умовах воєн. Зокрема, необхідно заборонити застосування зброї вибухової дії в житлових районах, закликала організація. Винних у скоєнні злочинів проти дітей має бути притягнуто до відповідальності. Крім того, слід виділити необхідні фінансові кошти для вжиття заходів щодо захисту дітей, вказується далі.

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Програми ЮНІСЕФ в охоплених війнами регіонах включають, зокрема, інструктаж із захисту від наземних мін і допомогу жертвам сексуального насильства, вони охоплюють кілька мільйонів дітей. За оцінками організації, до 2025 року необхідно виділити 1,37 мільярда доларів для возз'єднання розлучених родин із дітьми, надання психологічної допомоги та припинення вербування дітей збройними угрупованнями.

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