 ООН: понад 2700 загиблих цивільних під час війни в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ООН: понад 2700 загиблих цивільних під час війни в Україні

62-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями другої половини вівторка, 26 квітня.

Жертва бомбардування Краматорська, 19 квітня 2022 року

Жертва бомбардування Краматорська, 19 квітня 2022 року

 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини вівторка, 26 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини вівторка (час київський).

++17.15++

Німецька компанія-виробник сиру Hochland, попри війну в Україні, що триває понад два місяці, продовжує виробництво у Росії. Керівник компанії Петер Шталь (Peter Stahl) запевняє, що Hochland "засуджує цю війну", водночас стверджує, що діяльність його фірми у Росії "не має жодного впливу на перебіг війни" або рішень президента РФ Володимира Путіна, пише видання Handelsblatt. Hochland відкрило виробництво у Росії у 2000 році і наразі має на території країни три сирні фабрики, на яких загалом працює близько 1600 працівників. За словами Шталя, з початку війни Hochland зупинила рекламу та інвестиції в РФ. На його думку, припинення господарчої діяльності західних компаній у Росії лише підтверджує позицію Москви, згідно з якою Захід є ворогом РФ.

ООН: понад 2700 загиблих цивільних під час війни в Україні

++17.00++

Підтверджені втрати серед цивільних в Україні з початку війни, станом на кінець дня 25 квітня становлять 5840 осіб (у зведенні на день раніше - 5718), зокрема 2729 загиблих (2665), повідомляє у вівторок управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). "УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", - наголосили в УВКПЛ.

++16.45++

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев вважає, що дії США в Україні призведуть до її розпаду на кілька держав. В інтерв'ю "Российской газете" він стверджує, що "трагічні сценарії світових криз як у минулі роки, так і сьогодні нав'язуються Вашингтоном". Ідея про підконтрольність Києва Сполученим Штатам є одним з центральних наративів російської пропаганди проти України.

++16.40++

Російські окупанти призначили своїх "главу ОДА" Херсонщини та "мера" Херсона, повідомив глава ОВА регіону Геннадій Лагута. За його словами, під час "наради" у захопленій міській раді Херсона у понеділок, 25 квітня, окупанти та колаборанти призначили ексмера Херсона Володимира Сальдо так званим "головою" Херсонської ОДА та Олександра Кобеця "головою" Херсонської міської адміністрації. Лагута наголосив, що ці "призначення" є незаконними, адже "Херсон та Херсонщина це Україна", і що колаборанти нестимуть за це відповідальність після повернення Херсона під контроль України. Ввечері 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України.

++16.32++

Нацполіція України викрила 1200 мародерів за час війни, повідомив у вівторок голова Національної поліції Ігор Клименко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Загалом понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Національної поліції України. Понад 1 200 осіб уже отримали повідомлення про підозру за скоєння цих кримінальних правопорушень. І ми працюємо далі", - написав Клименко. Він зазначив, що правоохоронці документують як майнові злочини російських окупантів, так і злочини українців. Зі слів Клименка, переважно це громадяни з кримінальним минулим.

++16.28++

Американська поштова служба UPS призупинила роботу в Україні. Як повідомляється на її сайті, рішення ухвалено "через ситуацію в Україні". Операції зупинено також у Білорусі та Росії. UPS здійснює поштове сполучення у 220 країнах світу.

++16.25++

Більшість німців побоюється, що війна в Україні перекинеться на інші країни у разі збільшення обсягів постачання зброї до України державами Заходу. Згідно з опитуванням RTL/ntv-Trendbarometer, результати якого було оприлюднено у вівторок, такої думки дотримуються 56 відсотків опитаних, пише агенція AFP. Натомість 39 відсотків німців вважають, що такої загрози немає. Окрім того, лише 26 відсотків опитаних переконані, що війну в Україні можна виграти воєнними методами, а 63 відсотків бачать вихід з війни у переговорах та дипломатичному врегулюванні.

++16.15++

У РФ запевняють у прихильності до "переговорних рішень" з Україною. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Сергій Лавров на пресконференції за підсумками переговорів із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у вівторок. Зокрема, Лавров стверджує, що у Москві віддані не тільки переговорному рішенню, а й припиненню вогню, чим, за його словами, РФ "займається, щодня оголошуючи гуманітарні коридори". Раніше заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко повідомив, що Росія та Україна продовжують контакти на рівні експертних груп. Навіть під час Великодніх свят РФ не припиняла ракетні обстріли українських міст та неодноразово зривала домовлену завчасно евакуацію цивільного населення з населених пунктів, де точаться бойові дії.

Читайте також: Німецький політик: Переговори з Путіним щодо України не мають сенсу

70 відсотків Рубіжного знищено російськими ракетами

++16.12++

Російські військові не можуть захопити Рубіжне Луганської області, натомість вони знищили авіаударами 70 відсотків міста, повідомив у вівторок голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі. Він додав, що українські військові утримують оборону та активно знищують наступальну техніку і піхоту ворога.

++16.00++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок повторив свою пропозицію провести переговори у Стамбулі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила адміністрація президента Туреччини. "Президент Ердоган зазначив, що продовження позитивної динаміки, досягнутої на стамбульських переговорах з метою прокладання шляху до миру, принесе користь усім", - зазначається у повідомленні.

++15.40++

У центрі Києва у вівторок почали зносити бронзовий монумент робітників під Аркою дружби народів 1981 року, демонтаж якого анонсував мер міста Віталій Кличко. Другу скульптуру з червоного граніту розберуть пізніше, а арку планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора. 35-метрову Арку дружби народів було встановлено у 1981 році у рамках святкування 1500-річчя Києва та 60-річчя створення СРСР. Під нею розташовувався монумент дружби народів, що зображував двох робітників - українця та росіянина, які тримають орден "Дружби народів" зі стрічкою.

++15.34++

Москва оголосила персонами нон грата трьох дипломатів Швеції, заявило міністерство закордонних справ РФ у вівторок. У МЗС Росії було викликано посолку королівства Малену Мард, якій було заявлено протест у зв'язку з видворенням раніше трьох російських дипломатів зі Стокгольму, а також підтримкою Швецією Києва у боротьбі проти Росії, заявило російське відомство.

Читайте також: Росія оголосила персонами нон грата 40 працівників посольства ФРН

++15.27++

Заступник міністра міноборони Великобританії Джеймс Гіппі вважає, що для України "цілком законно" здійснювати удари по об'єктах на території Росії з метою "порушення логістичних ланцюжків, які б інакше безпосередньо сприяли смертям і кровопролиттю на українській землі". За його словами, використання із цими цілями британської зброї не є проблемою.

++15.18++

Німецький концерн Deutsche Bahn і дочірня логістична компанія DB Cargo планують експортувати зернові з України через залізницю, повідомляє видання Handelsblatt. За їхніми даними, німецька влада вивчає питання нарощування експорту зернових з України для запобігання продовольчій кризі та подальшому голоду на планеті. До повномасштабної війни РФ Україна щомісяця експортувала до п'яти мільйонів тонн сільгосппродукції через морські порти Одеси та Миколаєва, втім, внаслідок їхнього блокування військовими кораблями РФ експорт знизився в 10 разів. Це призводить до щомісячного недоотримання 1,5 мільярда доларів експортних прибутків. Натомість, як повідомляє ЗМІ, в одному потягу буде можливість перевозити до 52 контейнерів із зерновими вантажами загальною вагою кілька тисяч тонн, тож загалом для перевезення необхідних 20 млн тонн зерна з України може знадобитися до 20 тисяч рейсів. Крім того, у такий спосіб в Україну завозитимуть сільгосптехніку - від запчастин до нових тракторів, комбайнів та іншої техніки.

Генсек ООН закликав до негайного перемир'я

++15:00++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню в Україні.  Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві. Гутерріш сказав, що хоче зробити "все можливе", аби  завершилися страждання українського народу, передає dpa. Водночас генсек ООН зазначив, що необхідно продовжити діалог і досягти угоди про мирне вирішення конфлікту. Пізніше у вівторок Гуттеріш має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

++14:45++

За минулий тиждень у німецьких школах знову зросла кількість дітей з України, які через війну були змушені залишити свою країну. Упродовж навчального тижня з 18 по 24 квітня до загальноосвітніх та професійних шкіл ФРН прийняли 4304 нових учнів з України, загальна кількість українських учнів-біженців зросла до 65 242, повідомила Конференція міністрів освіти в Берліні. При цьому ця кількість через канікули не включає дані з найбільших федеральних земель - Баварії, Баден-Вюртемберга та Північного Рейну-Вестфалії.

Дивитись відео 01:33

Блінкен: Росія зазнає невдачі, а Україна досягає успіху (25.04.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


Реклама

Докладно

Мешканці ураженого російською ракетою будинку в Київському районі Одеси невдовзі після авіаудару, 23 квітня 2022 року

"Шок для нас усіх": одесити про ракетний удар з Росії

Російська армія взяла під приціл Одесу. У місті, яке багато хто вважав "проросійським", наростає лють на росіян.  

ФРН зможе забезпечити себе струмом і без Росії, кажуть експерти

Що загрожує Німеччині без АЕС, вугілля й газу з РФ

Експерти порахували, як покрити потребу ФРН в електроенергії попри зміни в енергогенерації.  