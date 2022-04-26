24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини вівторка, 26 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини вівторка (час київський).

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Німецька компанія-виробник сиру Hochland, попри війну в Україні, що триває понад два місяці, продовжує виробництво у Росії. Керівник компанії Петер Шталь (Peter Stahl) запевняє, що Hochland "засуджує цю війну", водночас стверджує, що діяльність його фірми у Росії "не має жодного впливу на перебіг війни" або рішень президента РФ Володимира Путіна, пише видання Handelsblatt. Hochland відкрило виробництво у Росії у 2000 році і наразі має на території країни три сирні фабрики, на яких загалом працює близько 1600 працівників. За словами Шталя, з початку війни Hochland зупинила рекламу та інвестиції в РФ. На його думку, припинення господарчої діяльності західних компаній у Росії лише підтверджує позицію Москви, згідно з якою Захід є ворогом РФ.

ООН: понад 2700 загиблих цивільних під час війни в Україні

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Підтверджені втрати серед цивільних в Україні з початку війни, станом на кінець дня 25 квітня становлять 5840 осіб (у зведенні на день раніше - 5718), зокрема 2729 загиблих (2665), повідомляє у вівторок управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). "УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", - наголосили в УВКПЛ.

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Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев вважає, що дії США в Україні призведуть до її розпаду на кілька держав. В інтерв'ю "Российской газете" він стверджує, що "трагічні сценарії світових криз як у минулі роки, так і сьогодні нав'язуються Вашингтоном". Ідея про підконтрольність Києва Сполученим Штатам є одним з центральних наративів російської пропаганди проти України.

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Російські окупанти призначили своїх "главу ОДА" Херсонщини та "мера" Херсона, повідомив глава ОВА регіону Геннадій Лагута. За його словами, під час "наради" у захопленій міській раді Херсона у понеділок, 25 квітня, окупанти та колаборанти призначили ексмера Херсона Володимира Сальдо так званим "головою" Херсонської ОДА та Олександра Кобеця "головою" Херсонської міської адміністрації. Лагута наголосив, що ці "призначення" є незаконними, адже "Херсон та Херсонщина це Україна", і що колаборанти нестимуть за це відповідальність після повернення Херсона під контроль України. Ввечері 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України.

++16.32++

Нацполіція України викрила 1200 мародерів за час війни, повідомив у вівторок голова Національної поліції Ігор Клименко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Загалом понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Національної поліції України. Понад 1 200 осіб уже отримали повідомлення про підозру за скоєння цих кримінальних правопорушень. І ми працюємо далі", - написав Клименко. Він зазначив, що правоохоронці документують як майнові злочини російських окупантів, так і злочини українців. Зі слів Клименка, переважно це громадяни з кримінальним минулим.

++16.28++

Американська поштова служба UPS призупинила роботу в Україні. Як повідомляється на її сайті, рішення ухвалено "через ситуацію в Україні". Операції зупинено також у Білорусі та Росії. UPS здійснює поштове сполучення у 220 країнах світу.

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Більшість німців побоюється, що війна в Україні перекинеться на інші країни у разі збільшення обсягів постачання зброї до України державами Заходу. Згідно з опитуванням RTL/ntv-Trendbarometer, результати якого було оприлюднено у вівторок, такої думки дотримуються 56 відсотків опитаних, пише агенція AFP. Натомість 39 відсотків німців вважають, що такої загрози немає. Окрім того, лише 26 відсотків опитаних переконані, що війну в Україні можна виграти воєнними методами, а 63 відсотків бачать вихід з війни у переговорах та дипломатичному врегулюванні.

++16.15++

У РФ запевняють у прихильності до "переговорних рішень" з Україною. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Сергій Лавров на пресконференції за підсумками переговорів із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у вівторок. Зокрема, Лавров стверджує, що у Москві віддані не тільки переговорному рішенню, а й припиненню вогню, чим, за його словами, РФ "займається, щодня оголошуючи гуманітарні коридори". Раніше заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко повідомив, що Росія та Україна продовжують контакти на рівні експертних груп. Навіть під час Великодніх свят РФ не припиняла ракетні обстріли українських міст та неодноразово зривала домовлену завчасно евакуацію цивільного населення з населених пунктів, де точаться бойові дії.

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70 відсотків Рубіжного знищено російськими ракетами

++16.12++

Російські військові не можуть захопити Рубіжне Луганської області, натомість вони знищили авіаударами 70 відсотків міста, повідомив у вівторок голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі. Він додав, що українські військові утримують оборону та активно знищують наступальну техніку і піхоту ворога.

++16.00++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок повторив свою пропозицію провести переговори у Стамбулі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила адміністрація президента Туреччини. "Президент Ердоган зазначив, що продовження позитивної динаміки, досягнутої на стамбульських переговорах з метою прокладання шляху до миру, принесе користь усім", - зазначається у повідомленні.

++15.40++

У центрі Києва у вівторок почали зносити бронзовий монумент робітників під Аркою дружби народів 1981 року, демонтаж якого анонсував мер міста Віталій Кличко. Другу скульптуру з червоного граніту розберуть пізніше, а арку планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора. 35-метрову Арку дружби народів було встановлено у 1981 році у рамках святкування 1500-річчя Києва та 60-річчя створення СРСР. Під нею розташовувався монумент дружби народів, що зображував двох робітників - українця та росіянина, які тримають орден "Дружби народів" зі стрічкою.

++15.34++

Москва оголосила персонами нон грата трьох дипломатів Швеції, заявило міністерство закордонних справ РФ у вівторок. У МЗС Росії було викликано посолку королівства Малену Мард, якій було заявлено протест у зв'язку з видворенням раніше трьох російських дипломатів зі Стокгольму, а також підтримкою Швецією Києва у боротьбі проти Росії, заявило російське відомство.

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++15.27++

Заступник міністра міноборони Великобританії Джеймс Гіппі вважає, що для України "цілком законно" здійснювати удари по об'єктах на території Росії з метою "порушення логістичних ланцюжків, які б інакше безпосередньо сприяли смертям і кровопролиттю на українській землі". За його словами, використання із цими цілями британської зброї не є проблемою.

++15.18++

Німецький концерн Deutsche Bahn і дочірня логістична компанія DB Cargo планують експортувати зернові з України через залізницю, повідомляє видання Handelsblatt. За їхніми даними, німецька влада вивчає питання нарощування експорту зернових з України для запобігання продовольчій кризі та подальшому голоду на планеті. До повномасштабної війни РФ Україна щомісяця експортувала до п'яти мільйонів тонн сільгосппродукції через морські порти Одеси та Миколаєва, втім, внаслідок їхнього блокування військовими кораблями РФ експорт знизився в 10 разів. Це призводить до щомісячного недоотримання 1,5 мільярда доларів експортних прибутків. Натомість, як повідомляє ЗМІ, в одному потягу буде можливість перевозити до 52 контейнерів із зерновими вантажами загальною вагою кілька тисяч тонн, тож загалом для перевезення необхідних 20 млн тонн зерна з України може знадобитися до 20 тисяч рейсів. Крім того, у такий спосіб в Україну завозитимуть сільгосптехніку - від запчастин до нових тракторів, комбайнів та іншої техніки.

Генсек ООН закликав до негайного перемир'я

++15:00++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві. Гутерріш сказав, що хоче зробити "все можливе", аби завершилися страждання українського народу, передає dpa. Водночас генсек ООН зазначив, що необхідно продовжити діалог і досягти угоди про мирне вирішення конфлікту. Пізніше у вівторок Гуттеріш має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

++14:45++

За минулий тиждень у німецьких школах знову зросла кількість дітей з України, які через війну були змушені залишити свою країну. Упродовж навчального тижня з 18 по 24 квітня до загальноосвітніх та професійних шкіл ФРН прийняли 4304 нових учнів з України, загальна кількість українських учнів-біженців зросла до 65 242, повідомила Конференція міністрів освіти в Берліні. При цьому ця кількість через канікули не включає дані з найбільших федеральних земель - Баварії, Баден-Вюртемберга та Північного Рейну-Вестфалії.

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