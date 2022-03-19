ООН: Підтверджена загибель 847 цивільних в Україні, реальні цифри - значно вищі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні за суботу, 19 березня, з 00.00 до 14.00 >>>

DW продовжує стежити за головними подіями суботи на цій сторінці з 14.00 (час київський), слідкуйте за оновленнями.

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Болгарія має намір відмовитися від російського газу з 2022 року, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на віцепрем'єра країни Асена Василева. Нині Болгарія купує майже весь імпортний газ від російського "Газпрому", з яким підписаний десятирічний контракт. Однак термін дії угоди спливає у грудні 2022 року, і Болгарія не продовжуватиме її через війну Росії проти України, повідомив Василев. Країна розгляне альтернативні поставки та майбутній спільний контракт із Європейським Союзом, щоб уникнути дефіциту газу, зазначив болгарський урядовець.

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Російські окупанти змушують мешканців тимчасово оточеного ними Маріуполя виїжджати на територію РФ, повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради в суботу. У міськраді зазначають, що захоплених маріупольців солдати РФ вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст РФ, доля інших залишається невідомою. "Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Усі воєнні злочини з боку Росії мають отримати найжорстокіше покарання", - заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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Папа римський Франциск відвідав у ватиканській дитячій лікарні Bambino Gesù дітей-біженців з України, які перебувають там на лікуванні. З початку війни у цій ватиканській клініці та її філії у Палідоро отримали медичну допомогу близько півсотні українських дітей. Наразі там проходять лікування 19 неповнолітніх біженців.

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Протягом поточної доби у зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) українськими військовими відбито 10 атак окупантів, знищено майже 40 одиниць військової техніки та вантажних автомобілів, повідомили в штабі ООС у Facebook. Зокрема, українські військові знищили: 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танків; 7 БМП-2; 1 БТР; 10 вантажних автомобілів. У штабі додали, що втрати живої сили противника становили понад 100 осіб.

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Окремі підрозділи морської піхоти у тимчасово окупованому Криму втратили до 90 відсотків особового складу, повідомляє ввечері у суботу пресцентр Генерального штабу Збройних сил у Facebook. "У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів з відновлення втрат немає. Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин", - йдеться у ньому.

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У Харкові внаслідок обстрілу в районі Харківського тракторного заводу загинув чоловік та дев'ятирічна дитина, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав свого індійського колегу Нарендру Моді зайняти жорсткішу позицію щодо вторгнення Росії в Україну, пише агенція AFP. Однак у спільній заяві двох лідерів за підсумками їхніх переговорів у Делі у суботу вони не засудили дії Москви. Кісіда повідомив, що сторони провели "глибоке обговорення" питання війни в Україні, а також наголосив на тому, що "вторгнення Росії... розхитує основи міжнародного порядку і йому потрібно рішуче протидіяти".

Водночас Моді не згадав прямо про Україну, а у спільній письмовій заяві лідери закликали лише до необхідності "негайного припинення насильства" та пошуку "діалогу та дипломатії".

На відміну від інших членів альянсу Quad (Чотирьохсторонній діалог з безпеки - Ред.) – Японії, Австралії та Сполучених Штатів – Індія утрималася під час голосування в ООН від засудження дій Росії. Країна лише закликала до припинення насильства. При цьому Індія продовжує купувати російську нафту.

++20.37++

Протягом суботи в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Схід" українські військові знищили 8 російських танків, 6 БМП, 2 БТР, 8 одиниць автотехніки та 1 БПЛА типу "Орлан", повідомляється на офіційній сторінці ОТУ "Схід" у Facebook.

++20.06++

На стадіоні імені Ернста Гаппеля у Відні відбувається благодійний концерт на підтримку України. За даними організаторів, розпродано 45 тисяч квитків. Вартість кожного становила 19,91 євро – ця ціна символізує 1991 рік, коли Україна здобула незалежність. Виручені кошти буде перераховано організаціям, які допомагають українським біженцям. Австрійський уряд здійснив свій внесок у розмірі 80 тисяч євро, зазначає агентство dpa.

Концерт у Відні на підтримку України

++19.59++

З початку війни втрати серед цивільних осіб в Україні станом на 24:00 18 березня склали 2246 цивільних (у зведенні на добу раніше – 2149), з них 847 загиблих (816 днем раніше) та 1399 поранених, повідомило в суботу управління Верховного комісара ООН з прав людини. Утім, в ООН відзначають, що реальні цифри є значно вищими.

++19.50++

Білоруське посольство евакуйовано з України, повідомив "Інтерфакс" з посиланням на посла республіки у Києві Ігоря Сокола.

++19.21++

Американська медіакомпанія CNN з посиланням на власні джерела підтверджує факт застосування Росією гіперзвукових ракет у війні проти України. "За даними США, Росія використала гіперзвукові ракети: американські чиновники підтвердили CNN, що минулого тижня Росія запустила гіперзвукові ракети по Україні, що стало першим відомим застосуванням таких ракет у бойових діях", - повідомила CNN.

++19.19++

Голова профспілки німецьких вчителів (Deutsche Lehrerverband, DL) Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger) закликав якнайшвидше допомогти школам у питанні навчання дітей-біженців з України. "Якщо припустити, що до Німеччини може приїхати 250 тисяч дітей-біженців, нам знадобиться ще від 10 до 15 тисяч вчителів", - заявив він виданням медіагрупи RND. Можливим рішенням Майдінґер назвав залучення до роботи вчителів, які вийшли на пенсію, а також студентів, які навчаються за профільними дисциплінами.

Голова профспілки DL вказав на необхідність створення додаткових приміщень для навчальних закладів, зокрема за допомогою використання сучасних мобільних житлових блоків. А тривале чи постійне перебування школярів-біженців у ФРН вимагатиме додаткових коштів обсягом у мільярди євро для системи освіти, додав Майдінгер.

++18.45++

У суботу в другій половині дня до Запоріжжя прибуло ще 363 автомобілі із 2128 жителями Маріуполя. Із них 648 дітей, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. "Усі ці люди отримали прихисток. Зараз у них є дах над головою, необхідні продукти, медикаменти, речі першої необхідності. Переселенцям також надається медична та психологічна допомога", - написав він у Telegram-каналі. Загалом за чотири дні Запоріжжя зустріло понад 15,7 тисячі переселенців із різних населених пунктів, із них – 3397 дітей, зазначено в повідомленні.

++18.16++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав Китай ухвалити "правильне рішення" й "підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ". Таким чином Пекін може стати "важливим елементом глобальної системи безпеки", вважає Подоляк.

++17.45++

Президент України Володимир Зеленський закликав до заморожування рахунків у швейцарських банках росіян, які відповідають за розв'язання війни в Україні. "У ваших банках зберігаються гроші тих, хто розв'язав цю війну", - сказав він у зверненні до політиків і громадян Швейцарії. "Це теж боротьба проти зла, щоб було повне заморожування активів цих людей, їхніх рахунків. Це велика боротьба, і ви це можете", - додав президент України. Крім того, український лідер розкритикував компанію Nestlé, яка не відмовилася від ведення бізнесу у РФ. Акція на площі перед швейцарським парламентом зібрала кілька тисяч людей. Президент Швейцарії Іньяціо Кассіс особисто привітав Зеленського зі сцени, зазначає агентство dpa. "Нас вражає мужність, з якою ваш народ бореться за свободу та мир", - цитує агентство Кассіса.

++17.38++

Благодійний фонд Міжнародної федерації футболу (ФІФА) зібрав близько 1 мільйона доларів США гуманітарної допомоги для України. Першу партію допомоги, зокрема аптечки, вже доставлено в країну сухопутним транспортом, наголошується в повідомленні федерації. "Ми хочемо підтримати людей в Україні та тих, хто втік від війни", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

++17.32++

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний закликав політиків не робити безвідповідальних заяв з оцінкою оперативної обстановки на фронті. "Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів", - зауважив Залужний у публікації на Facebook. Тож він закликав політиків не принижувати захисників країни "експертними оцінками". "Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам", - додав головнокомандувач ЗСУ.

++17.09++

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) спростували закиди Росії про нібито існування в Україні програм створення біологічної зброї. "ООН не відомо про якусь програму біологічної зброї, що провожить в Україні", - заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу на нараді Ради Безпеки ООН. Екстрену нараду скликали з ініціативи Москви після того, як посол Росії Василь Небензя повідомив, що його делегація має нібито нові докази американсько-української угоди про проведення досліджень біологічної зброї на території України, датованої ще 2005 роком.

++16.36++

Міноборони України уточнює інформацію про можливе використання Росією гіперзвукових ракет проти України, повідомив речник відомства України Олександр Мотузяник. Він пообіцяв, що після уточнення відповідну інформацію буде оприлюднено. "Означати це може наступне. Протягом усіх днів, коли Росія веде проти нас війну, ймовірно, величезний арсенал високоточної зброї Росія вже використала, і наразі намагається вводити нові зразки озброєння, про які було заявлено РФ", - припустив Мотузяник. Також він зазначив, що міноборони наразі не підтверджує інформацію щодо загибелі українських солдатів від гіперзвукової ракети.

++16.13++

Внаслідок обстрілу житлового будинку в місті Рубіжне Луганської області було вбито троє людей. Серед загиблих - двоє дітей, повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій у суботу.

++16.08++

В Україні відкрили спеціальні табори для військовополонених російських окупантів, повідомила в інтерв'ю BBC-Україна у суботу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Вона обґрунтувала створення таких таборів тим, що цього вимагає Женевська конвенція. Генпрокурорка не назвала кількість полонених російських солдатів, утім, у суботу міністерка із питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що нині в Україні офіційно перебувають 562 полонених російських військовослужбовців.

++16.03++

30 відсотків українських компаній повністю зупинили свою роботу, ще 45 відсотків скоротили виробництво, повідомив заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Forbes, що було опубліковано 18 березня. За його словами, можливий провал посівної кампанії через бойові дії загрожує злетом світових цін на важливі види продовольства, зокрема зернові, на 40-50 відсотків протягом 12 місяців.

++15.53++

З початку повномасштабного російського вторгнення понад 3,3 мільйона біженців покинули Україну, а майже 6,5 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) всередині країни. Про це у суботу повідомили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Так, з країни з початку війни, 24 лютого, виїхало 3 328 692 українців, з них 58 030 - протягом 18 березня. Близько 90 відсотків тих, хто покинув Україну, - жінки та діти. Також, за даними ООН, станом на 16 березня з України виїхали 162 тисячі громадян третіх країн.

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++15.45++

7 мирних жителів загинули внаслідок мінометного удару по Макарову у п'ятницю, 18 березня, повідомила поліція Київської області. "18 березня окупанти здійснили важкий артилерійський обстріл населених пунктів Бучанського району. Внаслідок ворожого обстрілу Макарова загинули семеро мирних жителів. П'ятеро людей отримали поранення і перебувають в лікарні", - повідомили в поліції.

++15.30++

Росія перекидає до Білорусі свої війська з Далекого Сходу для поповнення втрат, повідомляє Генштаб Збройних Сил України. За його даними, мова йде про окремі підрозділи 155-ї (Владивосток) та 40-ї (Петропавловськ-Камчатський) окремих бригад морської піхоти.

++14:56++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Євросоюзу повну торговельну блокаду Росії. Такий крок "міг би змусити Росію замислитися над припиненням цієї жорстокої війни", цитує голову польського уряду агентство Reuters.

++14:50++

Семеро людей загинули, п’ятеро зазнали поранень внаслідок мінометного удару РФ по Макаріву, що на Київщині, здійсненого 18 березня, повідомляє пресслужба Національної поліції України. Також зазначається, що у результаті обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

++14:40++

У Києві затримали 127 диверсантів, зокрема 14 груп, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов. Він наголосив, що в Києві вистачає продуктів для населення, і місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така необхідність виникне. За його даними, в столиці функціонують 33 ринки, 635 магазинів, зокрема 19 гіпермаркетів, ярмарки в Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах.

++14:30++

У Німеччині станом на суботу, 19 березня, зареєстрували 207 742 українських біженці від початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомило німецьке міністерство внутрішніх справ, передає агентство dpa. Однак реальна кількість біженців з України нині у Німеччині може бути значно більшою, відзначають експерти, адже багато людей ще офіційно не зареєструвалися. За даними ООН, Україну, тікаючи від війни, вже залишили понад три мільйони людей.

++14:05++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш застеріг від загрози голоду внаслідок війни Росії проти України. Бойові дії вже порушують ланцюги поставок та призводять до зростання цін на паливо, продовольство та транспорт, додав він. Генсек ООН наголосив, що потрібно зробити все можливе, щоб запобігти "урагану голоду та колапсу світової продовольчої системи" .

++ 14.00 ++

До Бердянська із Запоріжжя прямують п’ять автобусів для евакуації маріупольців, а також дві вантажівки з продуктами, повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради. "Автобуси зможуть забрати маріупольців, які своїми силами змогли виїхати з Маріуполя і зараз перебувають у Бердянську", - зазначають у місцевій владі. Крім того, курсують автобуси, які малими групами мають перевозити маріупольців із Мангуша до Бердянська.

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