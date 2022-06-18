24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 18 червня (час київський).

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Російські сили продовжують спроби перерізати українські шляхи сполучення з Лисичанськом як з півночі у бік Слов'янська, так і з півдня у районі Бахмута, випливає із щоденного зведення американського Інституту дослідження війни (ISW). За його даними, українські сили, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма задля відвернення російських військ від наступальних операцій у напрямку Слов'янська та порушення російських шляхів постачання.

У Запорізькій області російські війська продовжують перегрупування та перекидання особового складу для утримання оборонних позицій вздовж лінії фронту, зазначається далі.

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ООН оновила дані щодо жертв війни РФ проти України

У період з 4.00 ранку 24 лютого, коли розпочалася збройна агресія Російської Федерації, до опівночі 16 червня 2022 року Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зареєструвало 4509 убитих та 5585 поранених серед цивільного населення в Україні. До більшості зареєстрованих випадків загибелі та поранень призвели удари зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, включаючи обстріли із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари. "УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень досі чекають на підтвердження", - ідеться у заяві.

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Російські війська завдали ракетного удару по нафтопереробному заводу та об'єктах інфраструктури у Кременчуці, що на Полтавщині, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. "Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Подробиці - пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях!", - написав Лунін уTelegram.

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