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ООН надасть українцям $123 млн для проходження зими

Олександр Куницький
30 вересня 2023 р.

В Україні допомогу отримають 900 тисяч людей, які постраждали від війни, повідомили в ООН. Також кошти передбачені для 55 тисяч біженців в Молдові.

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Логотип УВКБ ООН
Логотип УВКБ ООНФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) виділить 123 мільйони доларів адресної допомоги в зимовий період постраждалим від війни в Україні. Про це йдеться у звіті управління "Молдова та Україна 2023-2024: Відповідь УВКБ ООН на підготовку до зими", опублікованому у п'ятницю, 29 вересня.

Зазначається, що допомога з вересня 2023 року до лютого 2024 року надаватиметься у формі готівки для покриття витрат на електроенергію та оренду житла. У місцях, де відсутня змога надати готівку, УВКБ ООН і партнери роздаватимуть обігрівачі та непродовольчі товари, а також нададуть прихисток. За підрахунками ООН, готівку отримають 450 тисяч людей в Україні. Ще 15,75 тисячі осіб буде забезпечено житлом або засобами обігріву.

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Крім того, 250 тисяч осіб буде забезпечено необхідними для зими непродовольчими товарами, зокрема термоковдрами, кухонними гарнітурами, матрацами, спальними мішками, лампами, термосами і рушниками. Ще 62,25 тисячі осіб отримають зимові куртки і взуття.

Також ООН забезпечить ремонт систем опалення та електропостачання у 362 будівлях, де проживає 18 тисяч осіб. Крім того, підготовлено генератори, достатні для обслуговування 104 тис. осіб, які будуть розподілятися в міру необхідності. Загалом ООН обіцяє допомогти в Україні 900 тисячам, які постраждали від війни.

Допомога біженцям в Молдові

Водночас ООН виділить 5,2 мільйона доларів на допомогу 55 тисячам біженців у Молдові. Також ці кошти підуть на підтримку понад 20 громадських приміщень - центри розміщення біженців і дитячі заклади.

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Нагадаємо, за даними ООН, нині в Європі перебуває близько 7,1 мільйона біженців з України. За даними міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, в Україні станом на вересень зареєстровано 4,965 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких 300 тисяч додалися за останній рік.

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