ООН: На гумдопомогу українцям необхідно 4,2 млрд доларів

Від початку повномасштабної війни 14,6 мільйона людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, що становить 40% населення. У ООН збирають 4,2 млрд доларів на підтримку постраждалих регіонів та біженців.

Організація Об’єднаних Націй та партнери звернулися до донорів із проханням виділити 4,2 мільярда доларів для підтримки постраждалих від війни громад в Україні та українських біженців. Про це йдеться у пресрелізі ООН від понеділка, 15 січня.

Загалом передбачаються два плани ООН на підтримку близько 10,8 мільйона людей в Україні та європейському регіоні, де перебувають утікачі від війни.

"Для Плану гуманітарних потреб і реагування, що має на меті допомогти 8,5 мільйона людей у 2024 році, необхідне фінансування на суму 3,1 мільярда доларів США. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) координує Регіональний план реагування на потреби біженців, для якого потрібно 1,1 мільярда доларів США, щоб підтримати 2,3 мільйона біженців і приймаючі громади", - йдеться у повідомленні.

Допомога потрібна і біженцям у Європі

У ООН наголошують, що майже через два роки після початку повномасштабної війни Росії проти України 14,6 мільйона людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, що "становить приголомшливих 40 відсотків населення". При цьому близько 6,3 мільйона людей покинули країну та залишаються біженцями, переважно в Європі. У цих країнах вони також потребують посиленої та сталої підтримки, стверджується у повідомленні.

"Лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах у приймаючих країнах. А чверть біженців, які потребують допомоги, мають проблеми з доступом до медичної допомоги. Лише від 40 до 60 відсотків біженців працевлаштовані, часто на роботах, що вимагають нижчої кваліфікації", - йдеться у релізі.

"Усім біженцям необхідно допомогти та надати їм можливість використовувати та розвивати свої таланти, щоб підготувати їх до можливого добровільного повернення, коли цьому сприятиме ситуація" - сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

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