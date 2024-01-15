ООН: На гумдопомогу українцям необхідно 4,2 млрд доларів

ООН: На гумдопомогу українцям необхідно 4,2 млрд доларів15 січня 2024 р.
Організація Об’єднаних Націй та партнери звернулися до донорів із проханням виділити 4,2 мільярда доларів для підтримки постраждалих від війни громад в Україні та українських біженців. Про це йдеться у пресрелізі ООН від понеділка, 15 січня.
Загалом передбачаються два плани ООН на підтримку близько 10,8 мільйона людей в Україні та європейському регіоні, де перебувають утікачі від війни.
"Для Плану гуманітарних потреб і реагування, що має на меті допомогти 8,5 мільйона людей у 2024 році, необхідне фінансування на суму 3,1 мільярда доларів США. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) координує Регіональний план реагування на потреби біженців, для якого потрібно 1,1 мільярда доларів США, щоб підтримати 2,3 мільйона біженців і приймаючі громади", - йдеться у повідомленні.
Допомога потрібна і біженцям у Європі
У ООН наголошують, що майже через два роки після початку повномасштабної війни Росії проти України 14,6 мільйона людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, що "становить приголомшливих 40 відсотків населення". При цьому близько 6,3 мільйона людей покинули країну та залишаються біженцями, переважно в Європі. У цих країнах вони також потребують посиленої та сталої підтримки, стверджується у повідомленні.
"Лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах у приймаючих країнах. А чверть біженців, які потребують допомоги, мають проблеми з доступом до медичної допомоги. Лише від 40 до 60 відсотків біженців працевлаштовані, часто на роботах, що вимагають нижчої кваліфікації", - йдеться у релізі.
"Усім біженцям необхідно допомогти та надати їм можливість використовувати та розвивати свої таланти, щоб підготувати їх до можливого добровільного повернення, коли цьому сприятиме ситуація" - сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.
Читайте також: Мерц закликав більш жорстко стимулювати українських біженців ставати на ринок праці