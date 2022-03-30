 ООН годує мільйон людей в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2022

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Новини

ООН годує мільйон людей в Україні

Організація Об'єднаних Націй надає продовольство мільйону людей в Україні, але припускає, що голодує ще багато інших.

Пекарня в Оболонському районі Києва

Пекарня в Оболонському районі Києва

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину середи, 30 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями середи, 30 березня, з 15.00 (час київський).

++15.25++

Президент України Володимир Зеленський звернувся до норвезького парламенту та закликав закрити європейські порти для російських кораблів.

++15.20++

Конференцію зі збирання коштів для біженців з України, які рятуються від війни, проведуть 9 квітня у Варшаві. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Цей захід під назвою Stand Up For Ukraine ініціювали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. "Ціль кампанії - залучити кошти та інші типи підтримки, аби покрити потреби внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також біженців", - зауважили в Єврокомісії.

++15.10++

ООН надає продовольство одному мільйону людей в Україні, але припускає, що багато інших людей голодують, а дорослі пропускають приймання їжі, аби забезпечити їжею дітей.

Зокрема Всесвітня продовольча програма доставила 330 тисяч буханок хліба у Харків, а також у зони конфлікту біля Сум та Харкова за допомогою міжвідомчих гуманітарних конвоїв. Очікується, що найближчими днями до України прибудуть нові колони з продовольством.

++15.02++

Україна веде переговори з Румунією про експорт сільськогосподарською продукції через румунський чорноморський порт Констанца, оскільки через російське вторгнення, українські морські порти заблоковано, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

 

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