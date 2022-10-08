ООН хоче на рік продовжити "зернову угоду"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 8 жовтня (час київський).

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Усім українським суддям, які залишилися на окупованих територіях, хочуть припинити виплату зарплати, повідомив голова Верховного Суду Всеволод Князєв. "На даний момент є ініціатива щодо припинення виплати заробітної плати тим суддям, які залишилися на окупованій території. Я думаю, що відповідні рішення буде ухвалено Державною судовою адміністрацією України", - сказав він в інтерв'ю "Цензор.нет". За його словами, серед суддів є зрадники та колабораціоністи, якими займаються правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України. "На жаль, є. Я знаю до десяти випадків. Вони різні", - зазначив Князєв. Він наголосив, що таких суддів поки що неможливо усунути з посад, оскільки це може зробити лише Вища рада правосуддя, яка ще не сформована.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та інші співробітники організації працюють над розширенням і продовженням на рік продовольчої угоди, яка передбачає експорт українського зерна з чорноморських портів, повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік. Термін поточної угоди спливає в кінці листопада. За словами Дюжарріка, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс і генеральна секретарка Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребекка Грінспен прибудуть до Москви в другій половині жовтня для обговорення питань, пов'язаних з угодою.