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ПолітикаСирія

ООН: Гуманітарна ситуація в Сирії залишається складною

Максим Сидоржевський
9 січня 2025 р.

За даними ООН, майже 13 мільйонів сирійців досі потерпають від гострої нестачі продовольства.

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Гуманітарна допомога Сирії
Гуманітарна допомога СиріїФото: Salah Malkawi/Getty Images

Гуманітарна ситуація в Сирії й надалі залишається складною, заявив під час засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку у середу, 8 січня, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги ООН Том Флетчер.

При цьому він констатував, що ситуація з безпекою в країні після падіння режиму Башара Асада на початку грудня стабілізувалася, і надання гуманітарної допомоги для мільйонів людей було відновлено. Однак необхідна подальша допомога, заявив Флетчер, адже, за його інформацією, майже 13 мільйонів сирійців все ще страждають від гострої нестачі продовольства, пише dpa. 

9 січня в Римі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ США, Великобританії, Франції, Італії та Німеччини. Під час зустрічі, зокрема, обговорюватиметься і ситуація на Близькому Сході. Німеччину на зустрічі представлятиме міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

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