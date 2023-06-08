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КонфліктиУкраїна

ООН готова до евакуації на окупованому лівобережжі Дніпра

Олександр Куницький
39 хв. тому

ООН направить на окуповані території лівобережжя Херсонщини рятувальників для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Втім для цього потрібно, щоб РФ надала доступ та гарантії безпеки.

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У Херсоні та на підконтрольній Україні частині області триває евакуація людей
У Херсоні та на підконтрольній Україні частині області триває евакуація людейФото: ALEKSEY FILIPPOV/AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи Організації об'єднаних націй (ООН) в Україні Деніз Браун домовилися, що міжнародна організація надасть гуманітарну допомогу та проведе евакуацію людей з окупованого військами РФ лівобережжя Херсонської області, яке страждає від затоплення внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Втім, для цього потрібно, щоб РФ забезпечила доступ та гарантії безпеки. Про це у четвер, 8 червня, повідомило міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Домовленість передбачає, що ООН "негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території".

Як уточнили в МЗС, Україна надає всі безпекові гарантії ООН, зараз організація очікує, що такі ж гарантії та доступ до окупованих територій надасть РФ.  "Підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за підсумком зустрічі в ООН пообіцяли невідкладно збільшити обсяги допомоги та направити додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей, зауважили в МЗС.

Критика ООН та Червоного Хреста

Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив ООН та Червоний Хрест у неспроможності організувати евакуацію мирного населення, що потерпає від розливу води на окупованій частині Херсонської області.

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Президент Україннаголосив, що співробітники ООН і Червоного Хреста мали б бути "першими, хто рятує життя" на місці трагедії у Херсонській області, "але їх там немає". Також у своєму традиційному зверненні Зеленський закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації "негайно долучитися до рятувальної операції".

Допомога особливо потрібна жителям окупованих Росією територій, наголошував президент. "Кожна загибла людини там - це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя", - заявляв Зеленський.

Своєю чергою в управлінні ООН із гуманітарних питань та українському Червоному Хресті заявили, що вони працюють на підконтрольній Україні території.

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