ООН: Два мільйони людей у Газі ризикують залишитися без води

Генеральний комісар UNRWA вимагає доставити паливо в Газу, аби забезпечити доступ до питної води для двох мільйонів людей.

У Секторі Гази два мільйони людей ризикують залишитися без питної води. Загалом там більше не працюють три станції опріснення, які раніше виробляли 21 мільйон літрів питної води на добу, заявило Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNWRA) у суботу, 14 жовтня.

"Потрібно доставити пальне в Газу зараз. Пальне - це єдиний спосіб для людей отримати безпечну питну воду. Інакше люди почнуть помирати від сильного зневоднення. Серед них - малі діти, люди похилого віку та жінки. Вода тепер - останній рятівний круг. Я закликаю негайно зняти облогу з гуманітарної допомоги", - наводяться в заяві слова генерального комісара UNRWA Філіпа Лаццаріні.

Наразі гуманітарні вантажі не пропускають до Гази вже тиждень, заявляють в Агентстві. Чиста вода закінчується через те, що водопровідна станція та мережі водопостачання припинили роботу. Люди змушені вживати брудну воду з колодязів, що підвищує ризик захворювань, які передаються через неї, наголошують в UNRWA. З 11 жовтня в Газі також відключена електроенергія, що теж вплинуло на водопостачання.

Питна вода також закінчується і на півдні Сектора Гази, де шукають притулку тисячі людей після наказу Ізраїлю евакуюватися. Зокрема, це стосується і бази ООН там, повідомили в Агентстві.

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Евакуація триває

Водночас сотні тисяч палестинців вирушили на південь Сектору Гази, заявили у Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). "Ми розуміємо, що це займе час", - наголосив речник армії Річард Гехт, якого цитує dpa. Водночас, за його словами, бойовики палестинського ісламістського угруповання ХАМАС намагаються завадити мирним мешканцям залишити ці райони.

Багато хто вважає, що наказ ЦАХАЛУ про евакуацію з Гази свідчить про невідворотну наземну операцію, пише агенція.