 ООН: 2,8 мільйона біженців з України від початку російської війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2022

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Новини

ООН: 2,8 мільйона біженців з України від початку російської війни

Росія 19-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 14 березня.

Евакуація з Дніпра

Евакуація з Дніпра

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 13 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 14 березня (час київський)

 

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Боєприпас, що вдарив по Донецьку вранці 14 березня, був російським, цитує офіцера Центру оперативного інформування Міноборони України Леоніда Матюхіна Інтерфакс-Україна. "Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас", - сказав Матюхін на брифінгу в українському медіацентрі. Раніше низка російських ЗМІ поширила повідомлення про те, що по центру Донецька було завдано удар з ракетного комплексу "Точка-У", що знаходиться на озброєнні української армії. Матюхін такі заяви назвав частиною російської пропаганди, в рамках якої Кремль "протягом восьми років розповідав про те, що українські Збройні Сили обстрілюють Донецьк та інші міста".

 

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, звернеться до Конгресу США. Виступ відбуватиметься у режимі відеозв'язку. 

 

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Від початку російської війни в Україні 24 лютого вже 2,8 мільйона українців мусили залишити свої домівки. Про це у понеділок, 14 лютого, повідомляють інформагенції з посиланням на дані ООН. Більшість біженців з України прямують до Польщі. За оцінками представників ЄС, кількість біженців найближчим часом може зрости до 5 мільйонів. Крім того, мільйони українців стали внутрішніми переселенцями. Також за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини у Женеві, кількість цивільних жертв в Україні зросла до 636 осіб, з них 46 дітей, повідомили у відомстві.

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За оцінкою Всесвтіньої організації охорони здоров'я, кількість постраждалих в Україні від військової агресії РФ становить 18 мільйонів осіб, з яких 6,7 мільйона є внутрішньо переміщеними особами. "Ланцюжки поставок були серйозно порушені. Багато дистриб'юторів не працюють, деякі запаси недоступні через військові операції, запаси ліків добігають кінця, а лікарні насилу можуть допомогти хворим і пораненим", - йдеться в повідомленні організації.

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Україна проводить інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо гуманітарної допомоги українцям, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні", - написав він у соцмережах.

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