ООН: 2,8 мільйона біженців з України від початку російської війни

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Росія 19-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 14 березня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку подій 24 лютого - 13 березня читайте тут.
DW стежить за подіями понеділка, 14 березня (час київський)
++16.01++
Боєприпас, що вдарив по Донецьку вранці 14 березня, був російським, цитує офіцера Центру оперативного інформування Міноборони України Леоніда Матюхіна Інтерфакс-Україна. "Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас", - сказав Матюхін на брифінгу в українському медіацентрі. Раніше низка російських ЗМІ поширила повідомлення про те, що по центру Донецька було завдано удар з ракетного комплексу "Точка-У", що знаходиться на озброєнні української армії. Матюхін такі заяви назвав частиною російської пропаганди, в рамках якої Кремль "протягом восьми років розповідав про те, що українські Збройні Сили обстрілюють Донецьк та інші міста".
++15.52++
Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, звернеться до Конгресу США. Виступ відбуватиметься у режимі відеозв'язку.
++15.20++
Від початку російської війни в Україні 24 лютого вже 2,8 мільйона українців мусили залишити свої домівки. Про це у понеділок, 14 лютого, повідомляють інформагенції з посиланням на дані ООН. Більшість біженців з України прямують до Польщі. За оцінками представників ЄС, кількість біженців найближчим часом може зрости до 5 мільйонів. Крім того, мільйони українців стали внутрішніми переселенцями. Також за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини у Женеві, кількість цивільних жертв в Україні зросла до 636 осіб, з них 46 дітей, повідомили у відомстві.
++15.19++
За оцінкою Всесвтіньої організації охорони здоров'я, кількість постраждалих в Україні від військової агресії РФ становить 18 мільйонів осіб, з яких 6,7 мільйона є внутрішньо переміщеними особами. "Ланцюжки поставок були серйозно порушені. Багато дистриб'юторів не працюють, деякі запаси недоступні через військові операції, запаси ліків добігають кінця, а лікарні насилу можуть допомогти хворим і пораненим", - йдеться в повідомленні організації.
++15.18++
Україна проводить інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо гуманітарної допомоги українцям, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні", - написав він у соцмережах.