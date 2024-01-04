Оновлені дані щодо удару РФ по Києву: жертв 32, поранених 30

Пошуково-рятувальні роботи в Шевченківському районі завершили, але криміналісти продовжували експертизу.

Попри те, що Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила 3 січня розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи в Шевченківському районі Києва після передновірічного масованого ракетного удару РФ, станом на ранок четверга, 4 січня, кількість жертв зросла.

"Слідчими криміналістами головного управління міністерства внутрішніх справ під час здійснення експертизи було виявлено ще двох загиблих. Станом на 7 ранку 4 січня на підставі проведених слідчих дій загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 людини, постраждалих 30", - повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За словами мера Києва Віталія Кличка, удар 29 грудня став найбільшим за кількістю жертв серед мирних мешканців української столиці.

Того дня Росія випустила по Україні понад 150 ракет і дронів. Станом на ранок 4 січня відомо про 55 загиблих і 170 поранених українців.

2 січня війська РФ завдали подібного удару, випустивши по Україні понад 130 ракет і дронів. Станом на 3 січня було відомо про п'ятьох загиблих і понад 130 поранених. Двоє жертв і понад 40 госпіталізованих - з багатоповерхівки Києва.

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