Омбудсмен Грузії звинуватив поліцію в катуванні мітингарів

Поліція застосовує насильницькі методи проти громадян, вдаючись до катування, стверджує омбудсмен Грузії Леван Іоселіані. Він вказує на численні тілесні ушкодження потерпілих.

Омбудсмен Грузії Леван Іоселіані звинуватив поліцію в застосуванні тортур до затриманих під час шести днів масових вуличних протестів проти рішення уряду призупинити переговори про вступ країни в Європейський Союз. Іоселіані заявив, що він і його команда зустрічалися з людьми, які зазнали "найбрутальнішого поводження" з боку поліції, повідомляє у вівторок, 3 грудня, інформагенція Reuters.

"У більшості випадків вони отримали серйозні травми обличчя, очей і голови, що практично виключає навіть можливість того, що поліція щоразу застосовувала щодо них необхідну, пропорційну силу", - зазначив він у своїй заяві. "Розташування, характер і ступінь тілесних ушкоджень створюють достовірне враження, що поліція застосовує насильницькі методи проти громадян з метою їх покарання. Умисне, жорстоке насильство з метою покарання є актом катування", - наголосив грузинський омбудсмен.

Журналісти Reuters також звернулися з запитом прокоментувати ці слова до уряду та правлячої партії "Грузинська мрія", але поки що не отримали жодної відповіді.

Прем'єр Кобахідзе звинувачує у всьому опозицію, зокрема Зурабішвілі

Натомість прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе поклав відповідальність за події, що останніми днями тривають у Грузії, на опозицію і неурядовий сектор. Глава грузинського уряду стверджує, що є певна інформація про те, що "багаті НУО" фінансували низку активностей, зокрема закупівлю спецтехніки.

"Зрозуміло, що лідери багатих "енджео" (неурядових організацій, НУО. - Ред.), які сховалися в кабінетах, не зможуть уникнути встановленої законом відповідальності за наявності відповідних доказів (...) Ці люди-політики й НУО принесли в жертву десятки людей, заподіяли шкоду їхньому здоров'ю. Є люди, члени жорстоких банд, яким загрожує кілька років кримінального покарання. Це теж відповідальність відповідних політиків. Ці люди протягом цих днів наважилися на все неприпустиме (...) Ви бачили, що відбувалося в ці дні. У цій кампанії брали участь як радикальні політики, так і їхні медіаресурси, включно з Саломе Зурабішвілі (президентка Грузії. - Ред.), однією з представників радикальної опозиції", - заявив прем'єр Грузії, якого цитує видання "Эхо Кавказа" , що є проєктом "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що раніше цього дняКонституційний суд Грузії відхилив позов президентки країни Зурабішвілі і низки депутатів, які вимагали визнати недійсними результати проведених 26 жовтня парламентських виборів.

Після того, як 28 листопада грузинська влада оголосила відмову від переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року, у країні вже кілька днів тривають масові акції протесту. Поліція жорстко розганяє демонстрантів.