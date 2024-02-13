Олімпіада-2026: Україна в іншій групі через Білорусь

Унаслідок дискваліфікації збірних Росії та Білорусі з хокею українські хокеїсти потрапили в іншу групу фінальної частини кваліфікації на Олімпійські ігри-2026. Раніше вони мали виступати в одній групі з білорусами.

Збірна України з хокею гратиме в іншій групі фінальної частини кваліфікації на Олімпійські ігри-2026. Це сталося внаслідок недопуску збірної Білорусі до відбору. Остаточний список груп затверджений і викладений на офіційному сайті Міжнародної федерації хокею у вівторок, 13 лютого.

Як пише "Суспільне.Спорт" , Україна пройшла до фіналу олімпійського відбору після перемоги у прекваліфікації. За підсумками трьох турів українці випередили Польщу, Республіку Корея та Естонію, посівши перше місце.

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У фінальній частині олімпійської кваліфікації Україна мала зіграти в групі D проти Словаччини, Білорусі та Казахстану. Однак Рада Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) дискваліфікувала білорусів. Очікувалося, що місце Білорусі у групі України посяде Угорщина, найрейтинговіша збірна серед тих, що не подолали прекваліфікацію. Хоч угорці й потрапили до списку учасників, проте склад групи D зазнав змін після пережеребкування, а сама Україна потрапила до групи Е, де її суперниками у фіналі відбору стали Латвія, Франція та Словенія. Поєдинки відбудуться у Ризі.

Відсторонення російських і білоруських хокеїстів від міжнародних змагань

Напередодні стало відомо про рішення IIHF відсторонити ще на рік хокейні збірні РФ і Білорусі від міжнародних змагань. "На основі ретельного аналізу рада дійшла висновку, що повернення збірних Росії та Білорусі в змагання IIHF поки небезпечно, тому ці збірні не візьмуть участі в сезоні-2024/25", - йдеться в прес-релізі організації.

Росія і Білорусь пропустять ще один ЧС з хокею

Збірні Росії та Білорусі вже пропустили чемпіонати світу 2022 і 2023 року і тепер не зможуть брати участь і в ЧС-2024. Крім того, це рішення означає, що Білорусь не зможе взяти участь у фінальному раунді відбору на Олімпійські ігри 2026 року, запланованому на серпень нинішнього року.

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У пресрелізі наголошується, що Рада IIHF буде і надалі стежити за ситуацією і розгляне можливість участі збірних Росії та Білорусі з хокею в міжнародних турнірах 2025/26 року в травні 2025 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну хокейні команди Росії та Білорусі, як і спортсмени цих двох країн у більшості інших видів спорту, були відсторонені від міжнародних змагань.