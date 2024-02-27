Олещук: ЗСУ збили ще один російський СУ-34 - другий за добу

27 лютого Сили оборони України знищили два російських винищувачі-бомбардувальники, повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук. За 10 днів ЗСУ уразили вже дев'ять таких літаків.

Сили оборони України у вівторок, 27 лютого, збили на Східному напрямку ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 - вже другий за день. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у Telegram.

За даними Олещука, літак вдалося уразити близько 14:00.

Зранку 27 лютого Олещук повідомив, що Повітряним силам вдалося збити ще один російський винищувач на Східному напрямку.

Таким чином, Сили оборони України змогли уразити вже дев'ять російських винищувачів за останні 10 днів: 17 лютого ЗСУ збили два Су-34 і один багатоцільовий Су-35, 18 лютого - один Су-34, 19 лютого - Су-34 і Су-35С, 21 лютого - ще один Су-34.

Від початку року збито вже два літаки А-50

Крім того, з початку року ЗСУ вдалося збити два російських розвідувальних літаки А-50. Один із них - А-50У, нова модернізована версія, яку армія РФ використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого літака становить 350 мільйонів доларів.

За даними української розвідки, у Росії залишилося лише кілька А-50, водночас вона має ще близько 300 бойових літаків, які може використовувати проти України.

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