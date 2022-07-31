Оленівка: в РФ кажуть, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування

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158-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 31 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 31 липня (час київський).
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Міністерство оборони РФ заявило, що "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросило експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста".
Напередодні в Організації Об'єднаних Націй, під чиї гарантії збереження життя і подальшого обміну виходили захисники "Азовсталі" та здавалися в полон росіянам, заявили про готовність направити до Оленівки групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін.
Раніше доступу до Оленівки запросив інший гарант - Червоний Хрест.