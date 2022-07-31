24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 31 липня (час київський).

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Оленівка: в РФ кажуть, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування

Міністерство оборони РФ заявило, що "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросило експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста".

Напередодні в Організації Об'єднаних Націй, під чиї гарантії збереження життя і подальшого обміну виходили захисники "Азовсталі" та здавалися в полон росіянам, заявили про готовність направити до Оленівки групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін.

Раніше доступу до Оленівки запросив інший гарант - Червоний Хрест.