 Оленівка: в РФ кажуть, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2022

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Новини

Оленівка: в РФ кажуть, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування

158-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 31 липня.

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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 31 липня (час київський).

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Оленівка: в РФ кажуть, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування

Міністерство оборони РФ заявило, що "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросило експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста".

Напередодні в Організації Об'єднаних Націй, під чиї гарантії збереження життя і подальшого обміну виходили захисники "Азовсталі" та здавалися в полон росіянам, заявили про готовність направити до Оленівки групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін.

Раніше доступу до Оленівки запросив інший гарант - Червоний Хрест.

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