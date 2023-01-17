Зеленська учасникам ВЕФ-2023: Ви не застосовуєте свій вплив

Перша леді України Олена Зеленська, виступаючи в Давосі, застерегла, що розв'язана президентом РФ Володимиром Путіним війна може вийти за межі України, і закликала світ до єдності.

Перша леді України Олена Зеленська, виступаючи у вівторок, 17 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, дорікнула окремим його учасникам. "Вас усіх об'єднує те, що Ви справді впливові (…) Але не всі Ви використовуєте цей вплив, або іноді Ви використовуєте його таким чином, що він ще більше роз'єднує", - цитує Зеленську агенція dpa.

У своєму виступі вона також розповіла, як повномасштабне вторгнення Росії "травмує" сім’ї по всій Україні і руйнує їхні життя і зауважила, що президент Росії Володимир Путін погрожує вийти за межі України. "Ми стоїмо перед крахом світу, яким ми його знаємо", - зазначила перша леді, додавши, що повернути мир може єдність світової спільноти.

Окремо вона наголосила на тому, що війна РФ проти України підвищила інфляцію та погіршила продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються. Зеленська назвала "образою для людства та людської природи мати масовий голод".

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Перша леді України також повідомила, що привезла на форум листи від українського керівництва до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президента Китаю Сі Цзіньпіна. Лист останньому вона планує передати через віцепрем'єра КНР Лю Хе, який виступить у вівторок у Давосі так само, як і фон дер Ляєн.

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