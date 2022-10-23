Олена Зеленська: Роман "1984" описує сьогоднішню РФ

Дружина президента України Олена Зеленська порівняла ситуацію всередині РФ із подіями роману-антиутопії "1984", заявивши, що книгу можна назвати прикладом того, що відбувається в країні.

Сьогоднішня Росія має багато паралелей з вигаданою державою з роману Джорджа Оруелла "1984", заявила перша леді України Олена Зеленська в ході публічної дискусії на Франкфуртському книжковому ярмарку в суботу, 22 жовтня.

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За словами Зеленської, описані у романі події - це "приклад того, що відбувається сьогодні в Росії". У творі описується держава, в якій панує режим тотальної диктатури та дуже розвинена державна пропаганда, яка практично не припиняє своє мовлення, а інакодумство та сумніви у діях політичного керівництва жорстоко караються спецслужбами. При цьому країна веде війни з іншими державами, але всю інформацію про ці події громадяни одержують лише з пропагандистських джерел, які подають інформацію в ключі.

Дії РФ можна назвати лише "звірячою агресією"

Виступаючи на книжковому ярмарку у Франкфурті-на-Майні, Зеленська розповіла про своє бачення сьогоднішнього побуту в Україні. За її словами, зазвичай вона любить читати книги, але навіть вони не можуть відволікти "від звірств та жахів" війни.

У війни РФ проти України немає будь-якого "підтексту", заявила Олена Зеленська, назвавши дії Росії "звірячою агресією". "Є лише чорне та біле, у цій війні немає півтонів. Ми боремося, боремося за своє життя", - наголосила дружина Володимира Зеленського.

Росія та Іран не беруть участі у ярмарку

Франкфуртський книжковий ярмарок щорічно стає найочікуванішою подією для тисяч видавців, представників книготорговельних фірм та літературних агентів з усієї планети - у 2022 році в ній розмістилися близько 4000 експонатів із 85 країн.

Росію виключили з переліку учасників через ведення війни в Україні. Також на ярмарку не представлені стенди з Ірану - спочатку країна подала заявку на участь, але відкликала її за кілька днів до початку заходу, звинувативши організаторів у "відкритому втручанні у внутрішні справи Ірану" і водночас розповівши, що нібито іранській делегації було відмовлено у наданні гарантій безпеки. Керівництво ярмарку ці заяви відкидає.