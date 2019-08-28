Олена Лукаш - українська політикиня, юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Лукаш".

Олена Лукаш була міністром юстиції України в уряді Миколи Азарова з 2013 до 2014 року. Після повалення режиму Віктора Януковича Олену Лукаш відправили у відставку. У листопаді 2015 року Лукаш затримали, але пізніше звільнили під заставу. Їй закидають зловживання службовим становищем та розбазарювання 2,5 мільйона гривень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.