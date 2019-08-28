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Олена Лукаш

Олена Лукаш - українська політикиня, юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Лукаш".

Олена Лукаш була міністром юстиції України в уряді Миколи Азарова з 2013 до 2014 року. Після повалення режиму Віктора Януковича Олену Лукаш відправили у відставку. У листопаді 2015 року Лукаш затримали, але пізніше звільнили під заставу. Їй закидають зловживання службовим становищем та розбазарювання 2,5 мільйона гривень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд арештував Богатирьову на два місяці з можливістю застави

Суд арештував Богатирьову на два місяці з можливістю застави 28.08.2019

Судді заарештували колишню міністерку охорони здоров'я на 60 днів із можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень. Раїса Богатирьова пообіцяла співпрацювати зі слідством.
Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича

Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича 05.03.2018

Рада ЄС виключила двох осіб зі списку соратників екс-президента Віктора Януковича, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів в Україні.
Ігоря Гужву взяли під арешт із можливістю півмільйонної застави

Ігоря Гужву взяли під арешт із можливістю півмільйонної застави 24.06.2017

Київський суд взяв головного редактора "Страна.ua" під арешт. Заставу за Ігоря Гужву призначили у 544 тисячі гривень, адвокати пообіцяли негайно її сплатити.
Суд не продовжив запобіжний захід щодо Олени Лукаш

Суд не продовжив запобіжний захід щодо Олени Лукаш 28.12.2015

За словами адвоката екс-міністерки Андрія Смирнова, Олена Лукаш тепер не зобов'язана з'являтися на перший виклик суду чи слідчого.
Захист Олени Лукаш заявляє про її звільнення під заставу

Захист Олени Лукаш заявляє про її звільнення під заставу 09.11.2015

Захист екс-міністерки юстиції Олени Лукаш заявляє про те, що вона залишила будівлю Генпрокуратури. У ГПУ запевняють, що Лукаш не повинна виїздити за межі Києва.

Чому ГПУ і СБУ згадали про Лукаш 06.11.2015

Експерти вбачають у цьому реакцію на вимогу суспільства покарати спільників Януковича, але сумніваються у щирості цієї спроби.

Чому ГПУ і СБУ згадали про Лукаш - DW Новини (06.11.2015) 06.11.2015

Затримання Лукаш - реакція на вимогу суспільства покарати поплічників Януковича. США вважають версію теракту в літаку над Сінаєм імовірною. Румунський Майдан: чому люди вийшли на вулицю.
Екс-міністерку юстиції Лукаш взяли під варту з правом застави

Екс-міністерку юстиції Лукаш взяли під варту з правом застави 06.11.2015

Печерський суд Києва постановив взяти під варту колишню міністерку юстиції України Олену Лукаш із правом застави в 5,1 мільйона гривень. Гроші потрібно внести внести впродовж п’яти днів.
СБУ затримала екс-міністерку юстиції України Лукаш

СБУ затримала екс-міністерку юстиції України Лукаш 05.11.2015

Служба безпеки України затримала екс-міністерку юстиції часів Віктора Януковича Олену Лукаш, яка перебувала в розшуку з 10 вересня. ГПУ має намір повідомити їй про підозру впродовж 72 годин.
СБУ розшукує Олену Лукаш за привласнення або розтрату майна

СБУ розшукує Олену Лукаш за привласнення або розтрату майна 10.09.2015

Міністерку юстиції часів Януковича оголошено в розшук. Українські правоохоронці звинувачують Олену Лукаш у привласненні або розтраті майна.
ЄС продовжив санкції проти Лукаш, Табачника та Клюєва

ЄС продовжив санкції проти Лукаш, Табачника та Клюєва 06.06.2015

Рада ЄС постановила продовжити дію персональних санкцій проти Дмитра Табачника та Олени Лукаш до березня наступного року. Проти Сергія Клюєва - до 6 жовтня поточного року.
Яценюк відмовився від прем'єрства

Яценюк відмовився від прем'єрства 27.01.2014

Після звершення четвертого раунду переговорів між лідерами опозиції та Віктором Януковичем представниця влади Олена Лукаш розповіла про досягнуті домовленості.
Лукаш вимагає звільнити мінюст, інакше - надзвичайний стан

Лукаш вимагає звільнити мінюст, інакше - надзвичайний стан 27.01.2014

Міністр юстиції України Олена Лукаш вимагає від активістів, що зайняли будівлю її міністерства, "миттєво" звільнити приміщення. Інакше вона вимагатиме запровадження надзвичайного стану.