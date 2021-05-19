 Олексій Любченко очолив мінекономіки України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

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Новини

Олексій Любченко очолив мінекономіки України

Парламент проголосував за призначення Олексія Любченка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Верховна Рада України, архівне фото

Верховна Рада України, архівне фото

Верховна Рада України в четвер, 20 травня, призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Кандидатуру Любченка підтримали 293 депутати. 

Під час виступу в парламенті Любченко зазначив, що вважає основними завданнями міністерства розумну збалансовану регуляторну політику, яка б стимулювала великий бізнес до інновацій, впорядковану спрощену систему оподаткування, активізацію корпоративної реформи, відновлення роботи торговельно-економічних місій та підтримання балансу виробництва і споживання. Також Любченко заявив, що виступає проти підвищення основних ставок податків.

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З 29 квітня 2020 року Любченко обіймав посаду керівника Податкової служби. З 2014 до 2015 року він працював радником голови Державної фіскальної служби. З 2009 до 2011 року він обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації, в 2011 році був директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби.

Раніше цього ж дня парламент вже призначив голову Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. Виступаючи перед голосуванням, він назвав своїм пріоритетом №1 подолання COVID-19.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, а Максима Степанова - з посади міністра охорони здоров'я.

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