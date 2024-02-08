Позивний Барс: що відомо про нового головкома ЗСУ Сирського

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 лютого, звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) та призначив замість нього генерал-полковника Олександра Сирського, який до цього був командувачем Сухопутних військ. "Він має успішний досвід захисту - провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу - Харківської визвольної операції", - мотивував це рішення президент у своєму зверненні.

Призначення не стало сенсацією: останніми тижнями після появи в пресі повідомлень про можливе кадрове оновлення в Генштабі ЗСУ, що згодом підтвердив і президент в інтерв'ю Rai1, оглядачі називали Сирського серед найбільш вірогідних кандидатів на зміну.

Натомість серед пересічних українців прізвище Сирського відоме дещо менше, ніж в експертному середовищі. Зокрема, згідно з грудневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), Сирський замикав трійку військових воєначальників з високою довірою населення.

За цим опитуванням, серед загалом усіх респондентів 92 відсотки висловили довіру Залужному, 60 відсотків - голові головного управління розвідки міністерства оборони України Кирилу Буданову, 33 відсотки - Сирському. Разом з тим, майже половина опитаних українців (48 відсотків) не знали, хто такий Сирський.

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Досвід служби в радянській армії

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у Володимирській області Росії. В Україні він проживає з 1980-х років. На відміну від генерала Залужного, який не має досвіду служби в радянській армії, Сирський навчався у Московському вищому загальновійськовому командному училищі. Його однокурсники згодом стали командирами в армії РФ. Після випуску в 1986 році він ще п'ять років прослужив у мотострілецьких військах радянської армії. Деякі військові аналітики, зазначає інформагенція Reuters, вважають, що його підходи відображають ієрархічну радянську підготовку.

Саме за цей факт біографії, як пише The Washington Post, серед рядових військових Сирського недолюблюють, вважаючи його командиром радянського зразка.

Сам же Сирський в одному з інтерв'ю, навпаки, підкреслював, що в ЗСУ панують зовсім інші, в порівнянні зі сучасною російською армією, порядки, де життя солдата є найвищою цінністю. "Ми бачимо, що люди для них гарматне м'ясо. Це точно не головна цінність російської армії. У нас же абсолютно інший підхід. Для нас люди - це перша цінність. І не забувати війська. Треба туди їздити, треба спілкуватися, зустрічатися з командирами, військовослужбовцями, сержантами, солдатами. Тоді ти можеш зрозуміти, що там відбувається, чим живуть люди, які у них проблеми", - сказав Сирський у грудні 2022 року в ефірі українського телеканалу 1+1.

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Олександр Сирський - кар'єрний військовий

Олександр Сирський - кар'єрний військовий. Починаючи від ранніх 1990-х, він пройшов усіма командними щаблями - від командира взводу. З початком бойових дій на Донбасі навесні 2014 року Сирського було призначено начальником штабу АТО.

Вихід з Дебальцевого, лютий 2015 року Фото: Reuters/G. Garanich

Найчастіше його ім'я згадували у зв'язку з координацією виходу українських військових з оточеного російськими силами Дебальцевого у 2015-му році, де українська армія зазнала великих втрат. Сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід ЗСУ з міста. Сирський отримав тоді орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня й службове підвищення, а позивний "Барс" також закріпився за військовим. Наступним серйозним підвищенням у кар'єрі Сирського стало призначення командувачем Сухопутних військ ЗСУ в 2019 році.

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Сирський керував обороною Києва і контрнаступом на сході й півдні

Свої наймасштабніші операції Сирський здійснив у 2022-му році, відразу ж з початком повномасштабного вторгнення Росії. Він був одним з головних керівників операції із оборони української столиці - Києва. За його дорученням, зокрема, була розгорнута дворівнева оборона столиці, підірвані мости і дамба в області.

Цей комплекс заходів, за висновками багатьох військових оглядачів, суттєво ускладнив просування російської армії. Зазнавши серйозного удару, російські сили змушені були відступити.

Міцна українська оборона й ефективний опір змусили навіть багатьох скептиків, які вважали, що Україна не протримається і кількох тижнів, визнати, що вони недооцінювали потенціал ЗСУ та готовності українців до опору. У квітні 2022-го Сирський був нагороджений званням Герой України - найвищою державною нагородою.

ЗСУ провели блискавичну операцію з деокупації Херсона у листопаді 2022 року Фото: AP/dpa/picture alliance

У 2022-му Сирський виступав на провідних ролях і в низці інших операцій: це, зокрема, контрнаступи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, у ході яких Україна домоглася блискавичного прориву і звільнення своїх територій.

Восени 2022 року і навесні 2023-го Сирський керував обороною Соледару та Бахмуту, звідки ЗСУ, зрештою, відступили. Деякі військові аналітики сумнівалися, чи варта була боротьба за зруйноване місто такої кількості загиблих і поранених. Сирський відповідав, що впевнена оборона Бахмуту завдала шкоди військовим потугам Росії, послабивши групу найманців "ПВК Вагнер".

Бої за Бахмут прозвали "м'ясорубкою" за незлічену кількість жертв, квітень 2023 року Фото: Libkos/AP Photo

Пояснюючи у липні 2023-го в інтерв'ю BBC, чому ЗСУ не вдалося повторити блискавичних успіхів попередніх наступів, Сирський визнав труднощі й пояснив, що "місцевість насичена інженерними загородженнями, багато підрозділів взагалі весь минулий рік там вели оборонні бої. Фактично вся та велика територія підготовлена в інженерному плані, є багато опорних пунктів. Тому всі просування справді йдуть не так швидко, як би нам хотілося".

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Ставка на оборону?

Військові оглядачі, коментуючи призначення Сирського, зазначають, що у нього складалися загалом кращі, ніж у його попередника на посаді, відносини за лінією "Генштаб - політичне керівництво".

Новий головком - командний гравець? На фото: Сирський (л) і Зеленський 14 вересня 2022 року в деокупованому Ізюмі на Харківщині Фото: Ukrainian Presidential Press Off/ZUMAPRESS/picture alliance

Водночас деякі експерти вважають, що за цим призначенням стоїть радше політичний, ніж військовий резон.

Так, британський військовий аналітик Майкл Кларк в ефірі Times Radio припустив, що зміна керівництва Генштабу ЗСУ "не матиме великого впливу на сам хід війни, адже Сирський командував сухопутними військами. Тож тут забезпечується наступність - саме Сирський керував наступом на Харківщині та Херсонщині", - нагадав Кларк і додав, що генералів часто змінюють під час війни з різних причин. "Враховуючи зараз ситуацію в Україні з військової точки зору і високу вірогідність втрати Авдіївки, заміна одного генерала на іншого має пояснення - таким чином можна посприяти зміні тактики", - сказав він.

Змін у тактиці ЗСУ під новим керівництвом не виключає і військовий експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange). В ефірі ZDF він припустив, що під керівництвом Олександра Сирського ставку упродовж цього року буде зроблено на надійну оборону. "Гадаю, що Сирський є людиною, яка дуже добре знає російські збройні сили, і я так розумію, що в ситуації, у якій зараз перебуває Україна на сході, важливо мати когось, хто розуміється на обороні", - сказав Ланґе і додав, що зараз ЗСУ не в стані проводити складних наступальних операцій, мусять оборонятися, маючи при цьому обмежені ресурси. А Сирський має великий бойовий досвід на сході України. "Це може бути однією з причин, чому він зараз став головнокомандувачем", - підсумовує експерт.