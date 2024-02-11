Олександр Павлюк очолить Сухопутні війська ЗСУ

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк очолить Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ). Відповідний указ №69/2024 президента України Володимира Зеленського опублікували на його сайті.

Напередодні Кабінет Міністрів України звільнив Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. Раніше Сухопутні війська очолював Олександр Сирський, якого президент Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного.

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Чим відомий Олександр Павлюк

Генерал-лейтенант Павлюк у 1991-2006 роках пройшов шлях від командира танкового взводу 47-ї гвардійської танкової дивізії до заступника командира 30 окремої механізованої бригади (ОМБр). У 2006-2007 роках командував українським миротворчим контингентом в Косово, потім служив начальником штабу 30-ї ОМБр, а в 2010-2015 роках був командиром 24-ї ОМБр.

З березня 2014 року брав участь у відбитті збройної агресії РФ проти України. Як пише видання Дзеркало Тижня, "під його командуванням 24 ОМБр відзначилась в ході звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська, Лисичанська, просунулась на луганському напрямку та забезпечила деблокування Луганського аеропорту".

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З 2015 до початку 2017 року Павлюк був начальником штабу - першим заступником командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, з березня 2017 до квітня 2020 - командувачем. З 2020 до липня 2021-го командував підготовкою Командування Сухопутних військ, з липня 2021 до березня 2022-го обіймав посаду командувача Операції об'єднаних сил (ООС).

З початком повномасштабної війни Росії проти України Павлюк керував обороною на Сході. У березні-травні 2022 очолював Київську обласну військову адміністрацію. У травні 2022 - лютому 2023 був начальником штабу - заступником командувача Сухопутних військ та командувачем Угруповання сил і засобів оборони Києва. З кінця лютого 2023 обіймав посаду першого заступника міністра оборони України.