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Олександр Литвиненко - колишній працівник радянських і російських спецслужб. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Литвиненко".
Олександр Литвиненко (1962 - 2006) був офіцером КДБ та згодом його правонаступницею ФСБ. Пізніше Олександр Литвиненко зайняв критичну позицію відносно президента Росії Володимира Путіна та емігрував до Великобританії. Олександр Литвиненко помер внаслідок вчиненого на нього замаху: його отруїли плутонієм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Отруєння екс-шпигуна у Великобританії з використанням хімічної зброї залишається у центрі уваги Євросоюзу. Глава британського МЗС Борис Джонсон в інтерв'ю програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю" прокоментував новий виток напруги між Росією та ЄС.
Отруєний у Солсбері екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль підтримував контакти з британцем, який брав участь в підготовці досьє про зв'язки Трампа з Росією, повідомляють британські ЗМІ. Його стан оцінюється як вкрай важкий.
23 листопада виповнюється 10 років з дня смерті отруєного радіоактивним полонієм колишнього агента російських спецслужб Олександра Литвиненка. Вдова Марина Литвиненко в ексклюзиві DW "Нємцова.Інтерв'ю" розповіла про своє бачення розслідування цієї справи.