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Олександр Литвиненко

Олександр Литвиненко - колишній працівник радянських і російських спецслужб. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Литвиненко".

Олександр Литвиненко (1962 - 2006) був офіцером КДБ та згодом його правонаступницею ФСБ. Пізніше Олександр Литвиненко зайняв критичну позицію відносно президента Росії Володимира Путіна та емігрував до Великобританії. Олександр Литвиненко помер внаслідок вчиненого на нього замаху: його отруїли плутонієм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка - ЄСПЛ

Росія відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка - ЄСПЛ 21.09.2021

Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу вдови ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка і заявив про відповідальність російської влади за його вбивство.
Отруєння незгодних: Навальний - не перший

Отруєння незгодних: Навальний - не перший 24.08.2020

Політик і блогер-розслідувач Олексій Навальний, за даними берлінської клініки Charite, таки був отруєний. Незручні для Кремля люди часто стають жертвами подібних нападів. Досьє DW.
Вдова Литвиненка погрожує Борису Джонсону судом через доповідь щодо Росії

Вдова Литвиненка погрожує Борису Джонсону судом через доповідь щодо Росії 16.11.2019

Марина Литвиненко може оскаржити рішення уряду Великобританії не публікувати доповідь про можливе втручання Росії в британську політику.
Держави та їхні спецслужби - мокрі справи знову в моді?

Держави та їхні спецслужби - "мокрі справи" знову в моді? 18.10.2018

Останні замахи на Джамаля Хашоггі та Сергія Скрипаля свідчать, що спецслужби дедалі менше приховують свої спецоперації. Про те, чим це пояснюється, DW розповіли експерти.

Як Могеріні відмовилася від кави з рук росіян (26.09.2018) 26.09.2018

Інцидент стався під час зустрічі Верховної представниці ЄС із зовнішної політики з російською делегацією на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Борис Джонсон про Росію: Ми хочемо чинити тиск на цей політичний режим (20.03.2018) 20.03.2018

Отруєння екс-шпигуна у Великобританії з використанням хімічної зброї залишається у центрі уваги Євросоюзу. Глава британського МЗС Борис Джонсон в інтерв'ю програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю" прокоментував новий виток напруги між Росією та ЄС.
Борис Джонсон: Позиція Москви у справі Скрипаля стає дедалі дивнішою

Борис Джонсон: Позиція Москви у справі Скрипаля стає дедалі дивнішою 20.03.2018

Великобританія винесла уроки з отруєнь Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля. Лондон чинитиме тиск на Росію, заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW Борис Джонсон.
Скрипаль спілкувався з британцем, який готував російське досьє Трампа - ЗМІ

Скрипаль спілкувався з британцем, який готував "російське досьє" Трампа - ЗМІ 08.03.2018

Отруєний у Солсбері екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль підтримував контакти з британцем, який брав участь в підготовці досьє про зв'язки Трампа з Росією, повідомляють британські ЗМІ. Його стан оцінюється як вкрай важкий.
Історія російського шпигуна: здав 300 агентів за 100 тисяч доларів

Історія російського шпигуна: здав 300 агентів за 100 тисяч доларів 07.03.2018

Загадкове отруєння у Солсбері екс-полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля одразу кинуло підозри у бік Росії. Кремлю є за що мститися своєму перебіжчику і подвійному агенту, який здав багатьох російських агентів.

Отруєння екс-шпигуна - нова "справа Литвиненка"? (06.03.2018) 06.03.2018

Колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля з діагнозом отруєння невідомою речовиною госпіталізували в британському в Солсбері. Десять років тому Скрипаля засудили в Росії за шпигування на користь Великобританії.

У Великобританії госпіталізували з отруєнням екс-шпигуна з Росії

У Великобританії госпіталізували з отруєнням екс-шпигуна з Росії 06.03.2018

Колишньому полковнику російського ГРУ Сергію Скрипалю стало зле в торговельному центрі міста Солсбері. Екс-шпигуна та його супутницю шпиталізували у критичному стані. Медики діагностували отруєння невідомою речовиною.
Британський експерт у справі Литвиненка наклав на себе руки

Британський експерт у справі Литвиненка наклав на себе руки 25.11.2016

Слідство дійшло висновку, що експерт з радіації Метью Панчер, який брав участь в розслідуванні смерті Олександра Литвиненка, наклав на себе руки, незважаючи на сумніви патологоанатома щодо даної версії.

Вдова Литвиненка: ми не очікували, що назвуть імена винних (23.11.2016) 23.11.2016

23 листопада виповнюється 10 років з дня смерті отруєного радіоактивним полонієм колишнього агента російських спецслужб Олександра Литвиненка. Вдова Марина Литвиненко в ексклюзиві DW "Нємцова.Інтерв'ю" розповіла про своє бачення розслідування цієї справи.
Коментар: Фактично обвинувальний вирок Путіну у справі Литвиненка

Коментар: Фактично обвинувальний вирок Путіну у справі Литвиненка 22.01.2016

Висновки, озвучені британським суддею у доповіді про вбивство Олександра Литвиненка, сенсаційні. Однак ані правових, ані політичних наслідків вони не матимуть, вважає Інґо Маннтойфель.

Британський суд: Путін міг схвалити убивство Литвиненка (21.01.2016) 21.01.2016

Чи зможе рішення Королівського суду Лондона в справі Олександра Литвиненка ще більше погіршити відносини Заходу та Росії?

Навіщо нідерландцям референдум щодо України? - DW Новини (21.01.2016) 21.01.2016

Королівський суд в Лондоні: Путін, "ймовірно", схвалив убивство Литвиненка. Чи загрожує Молдові революція внаслідок протестів у Кишиневі?
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