Олександр Литвиненко - колишній працівник радянських і російських спецслужб. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Литвиненко".

Олександр Литвиненко (1962 - 2006) був офіцером КДБ та згодом його правонаступницею ФСБ. Пізніше Олександр Литвиненко зайняв критичну позицію відносно президента Росії Володимира Путіна та емігрував до Великобританії. Олександр Литвиненко помер внаслідок вчиненого на нього замаху: його отруїли плутонієм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.