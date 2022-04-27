Олександр Кубраков - український державний діяч, експерт з IT-ринку. У травні 2021 року Кубракова призначили на посаду міністра інфраструктури України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Кубраков".