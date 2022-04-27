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Олександр Кубраков - український державний діяч, експерт з IT-ринку. У травні 2021 року Кубракова призначили на посаду міністра інфраструктури України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Кубраков".
В "Укрзалізниці" запровадили тимчасове керівництво на вимогу РНБО, аби врятувати компанію від банкрутства. Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.