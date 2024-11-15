  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

Шольц та Сі обговорять Україну на саміті G-20 у Бразилії

Дмитро Шварц
15 листопада 2024 р.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і лідер Китаю Сі Цзіньпін мають намір провести двосторонні переговори на саміті "Великої двадцятки". Перед цим Сі проведе переговори з президентом США Джо Байденом на саміті АТЕС.

https://p.dw.com/p/4n18n
Олаф Шольц та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Китаї, 16 квітня 2024 року
Олаф Шольц та Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорять війну РФ проти УкраїниФото: Xie Huanchi/AP/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і лідер Китаю Сі Цзіньпін  планують провести двосторонні переговори на саміті "Групи двадцяти" (G20, "Велика двадцятка"), який відбудеться у Бразилії 18-19 листопада.

Як повідомляє агентство AFP у п'ятницю, 15 листопада, з посиланням на урядові джерела в Берліні, зустріч двох лідерів запланована на ранок 19 листопада. Серед тем для обговорення будуть "війни в Україні та на Близькому Сході, німецько-китайські відносини та справедливі умови в економічній політиці".

Окрім Шольца та Сі, участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро візьме президент США Джо Байден, який залишає свій пост.

Читайте також: Шольц обговорив із Трампом співпрацю Німеччини та США

Сі та Байден зустрінуться й напередодні саміту G20

Наразі, як повідомляє AFP, лідер Китаю прибув до Перу на саміт Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (AТEC), в рамках якого 16 листопада має зустрітися з Джо Байденом.

Ця зустріч, як очікується, стане останньою між ними перед тим, як Байден передасть кермо влади Дональду Трампу, повідомили днями у Білому домі. За словами чиновника адміністрації Байдена, на зустрічі чинний президент США "скористається нагодою, щоб підвести підсумки зусиль з відповідального управління конкуренцією за останні чотири роки".

Читайте також: Шольц відхилив будь-які переговори щодо України без її участі

Окрім того, представник Білого дому наголосив, що, Байден, серед іншого, має намір обговорити з Сі "питання, щодо яких є розбіжності, та шляхи їх подолання у майбутньому". 

"Я очікую, що президент висловить глибоке занепокоєння щодо підтримки з боку КНР війни Росії проти України, а також розгортання понад 10 тисяч військових з КНДР у Росії, де вони почали брати участь у бойових діях разом з російськими військами. Ми дедалі більше стурбовані наслідками цього розгортання для довгострокової стабільності як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив представник Білого дому. 

Читайте також: Чи може Китай допомогти у припиненні російської агресії проти України?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Північнокорейські військові

США закликали Китай домогтися виведення солдатів КНДР з РФ

США закликали Китай домогтися виведення солдатів КНДР з РФ

Білий дім звернувся до офіційного Пекіна з проханням чинити тиск на керівництво Північної Кореї через відправку тим військових у Росію для війни проти України. Ситуацію обговорять і на Радбезі ООН.
Конфлікти30 жовтня 2024 р.
Дональд Трамп

Трамп: Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо Росії та України

Трамп: Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо Росії та України

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що "Росія і Україна повинні зупинитися" і вкотре пообіцяв працювати над тим, щоб війна, розв'язана РФ, припинилася.
Конфлікти15 листопада 2024 р.
Майбутній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц

Трамп обрав радником з нацбезпеки "експерта з загроз з боку Китаю, Росії та Ірану"

Трамп обрав радником з нацбезпеки "експерта з загроз з боку Китаю, Росії та Ірану"

Конгресмен-республіканець Майк Волц буде радником президента США з національної безпеки. Дональд Трамп назвав його "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".
Політика12 листопада 2024 р.
Більше публікацій