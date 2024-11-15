Шольц та Сі обговорять Україну на саміті G-20 у Бразилії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і лідер Китаю Сі Цзіньпін мають намір провести двосторонні переговори на саміті "Великої двадцятки". Перед цим Сі проведе переговори з президентом США Джо Байденом на саміті АТЕС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори на саміті "Групи двадцяти" (G20, "Велика двадцятка"), який відбудеться у Бразилії 18-19 листопада.

Як повідомляє агентство AFP у п'ятницю, 15 листопада, з посиланням на урядові джерела в Берліні, зустріч двох лідерів запланована на ранок 19 листопада. Серед тем для обговорення будуть "війни в Україні та на Близькому Сході, німецько-китайські відносини та справедливі умови в економічній політиці".

Окрім Шольца та Сі, участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро візьме президент США Джо Байден, який залишає свій пост.

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Сі та Байден зустрінуться й напередодні саміту G20

Наразі, як повідомляє AFP, лідер Китаю прибув до Перу на саміт Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (AТEC), в рамках якого 16 листопада має зустрітися з Джо Байденом.

Ця зустріч, як очікується, стане останньою між ними перед тим, як Байден передасть кермо влади Дональду Трампу, повідомили днями у Білому домі. За словами чиновника адміністрації Байдена, на зустрічі чинний президент США "скористається нагодою, щоб підвести підсумки зусиль з відповідального управління конкуренцією за останні чотири роки".

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Окрім того, представник Білого дому наголосив, що, Байден, серед іншого, має намір обговорити з Сі "питання, щодо яких є розбіжності, та шляхи їх подолання у майбутньому".

"Я очікую, що президент висловить глибоке занепокоєння щодо підтримки з боку КНР війни Росії проти України, а також розгортання понад 10 тисяч військових з КНДР у Росії, де вони почали брати участь у бойових діях разом з російськими військами. Ми дедалі більше стурбовані наслідками цього розгортання для довгострокової стабільності як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив представник Білого дому.

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