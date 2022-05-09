Окупований Херсон покинула половина мешканців - ОВА

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76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 10 травня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
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Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута стверджує, що, попри відсутність офіційних "зелених коридорів", окуповану військами РФ територію Херсонщини покинув кожен п'ятий мешканець, а сам Херсон - майже половина жителів. "За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45 відсотків людей, з області - кожен п'ятий. Це катастрофічна цифра", - сказав він в інтерв'ю державному інформаційному агентству "Укрінформ". За його словами, більшість евакуювалася в Миколаївському та Дніпропетровському напрямках.
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