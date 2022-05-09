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На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 10 травня (час київський).

Окупований Херсон покинула половина мешканців - ОВА

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Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута стверджує, що, попри відсутність офіційних "зелених коридорів", окуповану військами РФ територію Херсонщини покинув кожен п'ятий мешканець, а сам Херсон - майже половина жителів. "За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45 відсотків людей, з області - кожен п'ятий. Це катастрофічна цифра", - сказав він в інтерв'ю державному інформаційному агентству "Укрінформ". За його словами, більшість евакуювалася в Миколаївському та Дніпропетровському напрямках.

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