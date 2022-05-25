 Окупанти починають роздавати паспорти у Мелітополі | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Окупанти починають роздавати паспорти у Мелітополі

97-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 31 травня.

Проукраїнська демонстрація в окупованому Мелітополі, березень 2022 року

Проукраїнська демонстрація в окупованому Мелітополі, березень 2022 року

++02:48++

Окупанти починають видачу російських паспортів

Окупаційна влада Мелітополя, що на Запоріжжі, розпочне у вівторок, 31 травня прийом документів для отримання російського громадянства. "У Мелітополі відкрито перший підрозділ Федеральної міграційної служби Російської Федерації. Із завтрашнього дня починається прийом документів, необхідних для отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі "військово-цивільної адміністрації", призначеної Москвою в окупованому Мелітополі. Повідомлення цитує інформаційна агенція "Інтерфакс". У ньому окупаційна адміністрація зазначає, що умовою отримання російського паспорта не є відмова від українського громадянства.

Як повідомлялося, 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає видачу російських паспортів на захоплених Москвою територіях Запорізької та Херсонської областей.

++02:24++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив про домовленість щодо ембарго на російську нафту. Про це він написав у Twitter під час саміту ЄС у Брюсселі. "Згода щодо заборони на експорт російської нафти до ЄС. Це негайно покриває понад двох третин нафтового імпорту з Росії, перерізаючи велетенське джерело фінансування її воєнної машини", - написав Мішель. Як відомо, близько двох третин російської нафти надходить до ЄС танкерами, а одна третина - нафтопроводом "Дружба". Очікується, що вже за півроку дії ембарго імпорт нафти з Росії скоротиться на 90 відсотків. Винятком буде передовсім Угорщина.

++01:57++

Французька прокуратура розпочала розслідування у зв'язку із загибеллю в Україні журналіста Фередеріка Леклерк-Імхоффа. Зокрема, розслідування ініційоване через навмисний замах на життя особи, захищеної міжнародним правом, повідомило агентство AFP. 32-річний французький журналіст загинув 30 травня неподалік Сєверодонецька, супроводжуючи цивільних осіб, яких евакуювали з міста. Його колега зазнав легких поранень. З початку російської агресії французька прокуратура порушила п'ять справ про військові злочини, скоєні стосовно громадян Франції в Україні.

Дивитись відео 04:08

Активістка з Мелітополя: Місту не потрібен "рускій мір" (24.03.2022)

DW.COM

Журналістка з окупованого Мелітополя - про викрадення батька

Українська журналістка Світлана Залізецька з окупованого військами Росії Мелітополя розповіла DW про те, як після невдалої спроби схилити її до співпраці було викрадено її батька.  

"Перевиховання" та повернення у 1990-ті: що відбувається на окупованому Запоріжжі

З березня значну частину Запорізької області захопили російські військові. Як змінилося життя українців в окупації, читайте в розповідях очевидців.  

Також за темою

19.04.2022 Ukrainian soldiers make a patrol in the entrance of the Kherson region, very close to the russian postions, in the frontline of Mykolaiv, Ukraine. (Photo by Celestino Arce/NurPhoto)

Війна в Україні: чому Росії вдався "бліцкриг" на Півдні 25.05.2022

В Україні точиться дискусія щодо того, чому на початку повномасштабного вторгнення військам РФ вдалось швидко захопити частину Півдня України. DW запитала про це у військових експертів.

***Achtung, dieses Bild stammt von der staatlichen russischen Bildagentur TASS*** KHERSON, UKRAINE - MARCH, 2022: Pictured in this video screen grab are Russian military servicemen distributing humanitarian aid to local civilians in the city of Kherson. The Russian Armed Forces are conducting a special military operation in Ukraine. Video grab. Best possible quality. Russian Defence Ministry/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM A VIDEO PROVIDED 29 MARCH 2022 BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS12A288

Росія починає "паспортизацію" Херсонської та Запорізької областей 25.05.2022

Указом Путіна в Росії спростили порядок набуття російського громадянства мешканцям тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей України.

People protest the abduction of Mayor Ivan Fedorov, outside the Melitopol regional administration building, after he was reportedly taken away by Russian forces, during their ongoing invasion, in Melitopol, Ukraine in this still image obtained from handout video released March 12, 2022. Courtesy of Deputy Head for President's Office, Ukraine/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REUTERS HAS VERIFIED THE VIDEO'S LOCATION. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

Активістка з окупованого Мелітополя: у місті щодня викрадають людей 23.03.2022

Активістка та блогерка Тетяна Кумок з Мелітополя розповіла DW про своє викрадення російськими військовослужбовцями, а також про життя у захопленому місті та ставлення городян до російської окупації.

Реклама

Докладно

Проукраїнська демонстрація в окупованому Мелітополі, березень 2022 року

Окупанти починають роздавати паспорти у Мелітополі

97-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. DW розповідає про події вівторка, 31 травня.  

Одеський порт

Блокада українських портів: чи допоможуть військові конвої?

Росія блокує експорт зерна з України морем. Литва пропонує міжнародний конвой для безпеки суден. Чи є це можливим?  