Окупанти починають роздавати паспорти у Мелітополі

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Окупанти починають видачу російських паспортів

Окупаційна влада Мелітополя, що на Запоріжжі, розпочне у вівторок, 31 травня прийом документів для отримання російського громадянства. "У Мелітополі відкрито перший підрозділ Федеральної міграційної служби Російської Федерації. Із завтрашнього дня починається прийом документів, необхідних для отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі "військово-цивільної адміністрації", призначеної Москвою в окупованому Мелітополі. Повідомлення цитує інформаційна агенція "Інтерфакс". У ньому окупаційна адміністрація зазначає, що умовою отримання російського паспорта не є відмова від українського громадянства.

Як повідомлялося, 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає видачу російських паспортів на захоплених Москвою територіях Запорізької та Херсонської областей.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив про домовленість щодо ембарго на російську нафту. Про це він написав у Twitter під час саміту ЄС у Брюсселі. "Згода щодо заборони на експорт російської нафти до ЄС. Це негайно покриває понад двох третин нафтового імпорту з Росії, перерізаючи велетенське джерело фінансування її воєнної машини", - написав Мішель. Як відомо, близько двох третин російської нафти надходить до ЄС танкерами, а одна третина - нафтопроводом "Дружба". Очікується, що вже за півроку дії ембарго імпорт нафти з Росії скоротиться на 90 відсотків. Винятком буде передовсім Угорщина.

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Французька прокуратура розпочала розслідування у зв'язку із загибеллю в Україні журналіста Фередеріка Леклерк-Імхоффа. Зокрема, розслідування ініційоване через навмисний замах на життя особи, захищеної міжнародним правом, повідомило агентство AFP. 32-річний французький журналіст загинув 30 травня неподалік Сєверодонецька, супроводжуючи цивільних осіб, яких евакуювали з міста. Його колега зазнав легких поранень. З початку російської агресії французька прокуратура порушила п'ять справ про військові злочини, скоєні стосовно громадян Франції в Україні.