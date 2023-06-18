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Окупанти повідомили про відвоювання Україною П'ятихаток

Ольга Журавльова | Аліна Коломієць
3 год. тому

ЗСУ звільнили село П'ятихатки у Запорізькій області, повідомляють російські представники. Офіційних підтверджень інформації наразі немає.

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Українські військові (архівне фото)
Українські військові (архівне фото)Фото: Vincenzo Circosta/AA/picture alliance

У РФ повідомили, що Україна відвоювала село П'ятихатки на півдні Запорізької області у межах контрнаступу ЗСУ. Про це повідомив представник окупаційної влади області Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі.

За його даними, українські війська зайняли населений пункт і закріпилися там, перебуваючи під обстрілом російської артилерії. "Хвильові" наступи противника, незважаючи на колосальні втрати, дали свій результат", - повідомив Рогов. Він додав, що в цьому районі тривають запеклі бої.

Дані про те, що ЗСУ контролюють П'ятихатки також розповсюдив російський військовий блогер Борис Рожин у соцмережах. 

Офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації не було. Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні за неділю повідомив, що "на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії". 

На сході та півдні України тривають запеклі бої - британська розвідка

У зведенні британської розвідки за 18 червня йдеться, що останніми днями на фронті в Україні тривають запеклі бої, найбільш інтенсивні з яких зосереджені у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. На всіх цих напрямках ЗСУ продовжують вести наступальні операції і досягли невеликих успіхів, стверджує Лондон.

Також розвідники повідомляють, що обидві сторони зазнають великих втрат, але російські втрати - найвищі з часів піку битви за Бахмут у березні.

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Минулого тижня Україна заявила, що відновила контроль над територією площею близько 100 квадратних кілометрів трохи більше ніж за тиждень, відвоювавши низку сіл у Донецькій області на сході.

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