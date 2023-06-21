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Нічна атака на Хмельниччину: є пошкодження

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Під час нічної атаки з повітря війська РФ застосували шість іранських ударних дронів типу Shahed. Усі БПЛА було збито, однак уламки одного пошкодили одну господарчу будівлю.

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Знищення російського БПлА (фото з архіву)
Знищення російського БПлА (фото з архіву)Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Російські окупаційні війська завдали в ніч на середу, 21 червня, удару з повітря по Хмельницькій області. Під час атаки з північного напрямку росіяни застосували шість ударних дронів іранського виробництва типу Shahed. Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, усі шість іранських безпілотників, були збиті над Хмельницькою областю.

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"Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.

Уламки пошкодили гараж і господарчу будівлю

Тим часом у Хмельницькій обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили, що під час нічної атаки російських дронів уламки впали на гараж та господарчу будівлю, що спричинило займання.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами й засобами Повітряних сил на Хмельниччині", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram. "Уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає", - додали в ОВА. "Підрозділи ДСНС ліквідували займання", - зазначили в ОВА.

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