Нічна атака на Хмельниччину: є пошкодження
Російські окупаційні війська завдали в ніч на середу, 21 червня, удару з повітря по Хмельницькій області. Під час атаки з північного напрямку росіяни застосували шість ударних дронів іранського виробництва типу Shahed. Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, усі шість іранських безпілотників, були збиті над Хмельницькою областю.
Читайте також: Великобританія та ще три країни передають Україні обладнання для ППО
"Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.
Уламки пошкодили гараж і господарчу будівлю
Тим часом у Хмельницькій обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили, що під час нічної атаки російських дронів уламки впали на гараж та господарчу будівлю, що спричинило займання.
"Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами й засобами Повітряних сил на Хмельниччині", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram. "Уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає", - додали в ОВА. "Підрозділи ДСНС ліквідували займання", - зазначили в ОВА.