Нічна атака на Хмельниччину: є пошкодження

Під час нічної атаки з повітря війська РФ застосували шість іранських ударних дронів типу Shahed. Усі БПЛА було збито, однак уламки одного пошкодили одну господарчу будівлю.

Російські окупаційні війська завдали в ніч на середу, 21 червня, удару з повітря по Хмельницькій області. Під час атаки з північного напрямку росіяни застосували шість ударних дронів іранського виробництва типу Shahed. Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, усі шість іранських безпілотників, були збиті над Хмельницькою областю.

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"Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.

Уламки пошкодили гараж і господарчу будівлю

Тим часом у Хмельницькій обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили , що під час нічної атаки російських дронів уламки впали на гараж та господарчу будівлю, що спричинило займання.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами й засобами Повітряних сил на Хмельниччині", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram. "Уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає", - додали в ОВА. "Підрозділи ДСНС ліквідували займання", - зазначили в ОВА.

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