Окупанти закрили проїзд до Криму через Чонгарський міст

Проїзд з Херсонщини до Криму через Чонгарський півострів закритий через начебто ракетний удар по мосту, повідомляє окупаційна адміністрація.

Окупаційна влада Херсонщини у неділю, 6 серпня, закрила проїзд Чонгарським півостровом через руйнування мосту, що веде до Криму, нібито внаслідок ракетного удару Збройних сил України.

Як зазначає голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо, транспортне сполучення з Кримом продовжує працювати через східні пункти пропуску в Чаплинці та Армянську. Він також оприлюднив фотографії пошкодженого мосту в Чонгарі, звинувативши Збройні сили України в тому, що вони влучили у закриту будівлю селищної школи, яка, втім, віддалена від мосту майже на п'ять кілометрів.

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ЗСУ не коментують

Київ офіційно поки не прокоментував атаку в Чонгарі, а також ракетний удар по ще одному мосту - через протоку Тонка, що з'єднував окупований росіянами Генічеськ із Арабатською стрілкою. Втім, Київ лишив без коментарів і попередній удар по мосту в червні цього року. Неофіційні канали українського спротиву в неділю ж публікують численні фото і відео пошкодженої інфраструктури.

За даними окупаційної влади Херсонщини, українські ракети також пошкодили газогін, що вів від родовища Стрілкового. Віддремонтувати його і повернути газопостачання до Генічеська Сальдо обіцяє до вівторка.