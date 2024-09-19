Октоберфест. Як осучаснюється найбільше в світі пивне свято

Найбільший у світі фестиваль пива хоче зменшити кількість кліматично шкідливих викидів. Про це мають подбати зелена енергетика та зменшення кількості відходів. Утім, відвідувачам доведеться змиритися з вищими цінами.

Уже давно Октоберфест вважається, мабуть, найвідомішою візитівкою Баварії. Не дивно, адже лише цьогоріч очікується прибуття понад шести мільйонів людей з усього світу для участі в Октоберфесті, котрий цього разу розпочнеться 21 вересня.

Організатори розраховують, що під час цьогорічного проведення свята пива - уже 189-го - гості фестивалю вип'ють понад 6,5 мільйонів літрів цього хмільного напою (принаймні саме стільки випили під час торішнього фестивалю). А на закуску до пива за два тижні свята відвідувачі з'їдять тонни яловичини, смаженої курятини, картопляного салату і квашеної капусти. Тож усе як завжди? Ні, цього разу навіть таке традиційне народне гуляння як Октоберфест вирішило йти в ногу з часом.

Пивне свято стає зеленим

Йдеться саме про екологічність. Власне, організатори Октоберфесту вже давно прагнуть зменшити вплив цього заходу на клімат і довкілля, зокрема завдяки переходу на відновлювані джерела енергії, а також сортуванні та переробці величезних гір відходів. Кухонні та харчові відходи також збиратимуть окремо і компостуватимуть.

Так, приміром, надмірне споживання алкоголю та їжі й, як наслідок, споживання енергії на місці проведення фестивалю в Мюнхені планують компенсувати майже винятковим використанням енергії сонця та вітру. Крім того, свій внесок в безвуглецеве енергозабезпечення фестивалю має зробити й біогаз. Згідно з заявами організаторів, Октоберфест перебуває на шляху до кліматичної нейтральності, зменшуючи викиди, що сприяють змінам клімату.

На шляху до кліматичної нейтральності - один з наметів, що прийматиме гостей Октоберфесту Фото: Angelika Warmuth/REUTERS

Показово, що використання одноразового посуду і столового приладдя на Октоберфесті заборонені ще з 1990-х років, так само як і продаж напоїв у бляшанках, а на однолітрові пивні кухлі накладається плата-застава. І схоже, що ці заходи подіяли, адже як повідомили в мюнхенській міській владі протягом останніх 15 років зафіксовано скорочення витрат на прибирання та утилізацію на дві третини. Якщо в 2008 році було зібрано 247 тонн різноманітних відходів, то вже 2022 року цей показник скоротився до 88 тонн.

До чого тут пивні кухлі та біокурка?

Тепер організатори Октоберфесту наголошують на тому, що публіці пропонуватимуть біо-, регіональні та вегетаріанські продукти, що мають порівняно незначний вплив на довкілля й клімат - так званий "екологічний слід". І, звісно, пиво також з місцевих броварень, зварене відповідно до німецького "Закону про чистоту" (Reinheitsgebot) лише з води, ячмінного солоду та хмелю. Це - особливий продукт шести провідних мюнхенських броварень, який доступний лише восени - і стає дедалі дорожчим, на превеликий жаль шанувальників пива.

Вегетаріанська і дедалі частіше веганська їжа доступна на Октоберфест у кожному святковому наметі, зокрема в тих, що представляють великі традиційні броварні. Але в деяких наметах можна знайти все ж таки ширший вибір вегетаріанської або веганської їжі, їхні організатори дедалі більше зосереджуються на органічних харчових продуктах.

Надмірне споживання алкоголю - одна з негативних сторін Октоберфесту, але тепер принаймні з меншою шкодою для довкілля Фото: Ralph Peters/picture alliance

Допомогти збільшити кількість "екобалів" для оцінки екологічності всіх підприємств і учасників фестивалю можуть різноманітні зелені інновації. Приміром, у 2023 році регіональні органічні продукти були використані для приготування багатьох страв - від класичної курки-гриль "Візн" до смаженого мигдалю, бутербродів з хрусткими смаженими сосисками й стейком до солодощів і вафель.

Октоберфест досягне кліматичної нейтральності всього за кілька років

Показово, що оператори наметів зобов'язані не лише продавати регіональні та вирощені згідно з критеріями сталого розвитку продукти в багаторазовому або перероблюваному пакуванні, але й використовувати сонячні батареї або електромобілі.

Торік було оголошено, що 15 найбільших пивних наметів на Октоберфесті стануть кліматично нейтральними через п'ять років, а можливо, навіть через три роки завдяки скороченню викидів CO2 і включенню в меню вегетаріанських і навіть веганських страв, що залишають менший кліматичний слід.

Ці зусилля тривають з 2016 року, коли відомий намет Ammer Hühner und Entenbraterei став першим кліматично нейтральним наметом на Октоберфесті. Цього досягли шляхом компенсації неминучих викидів CO2 шляхом інвестицій у проєкти в інших частинах світу, як-от ефективні системи приготування їжі для сімей в Нігерії або виробництво електроенергії з низьким рівнем викидів із бадилля, що залишається після збору врожаю гірчиці в Індії.

Тим часом дедалі більше атракціонів, що працюватимуть під час Октоберфесту в Мюнхені, також стають екологічно чистими. Як, скажімо, велика карусель, яка відсвяткувала свою прем'єру на Октоберфесті 2023 року, є багаторівневою і складається з численних гондол і коней, які приводяться в рух електродвигуном без викидів.

Октоберфест буде безпечнішим та інклюзивнішим фестивалем

Рух у ногу з часом також означає, що фестиваль має приймати різноманітну аудиторію. Ось, приміром, новий проєкт інклюзивної участі vr4kids вперше уможливить віртуальний візит на Октоберфест, щоб діти та молодь з інвалідністю могли долучитися до святкувань віддалено.

Організатори також намагаються захистити учасників і учасниць від сексуальних домагань і забезпечити те, щоб репутація Октоберфесту як веселого свята характеризувалася насамперед взаємною повагою й обопільною згодою в статевих зносинах.

На жаль, це не завжди так, попри кампанію "Безпечний Октоберфест", яка підтримується відділом охорони здоров'я міста Мюнхена і покликана надавати відвідувачам допомогу у разі сексуальних домагань.

Бант на сукні ліворуч - ще без пари. Але це не запрошення до сексуальних домагань Фото: Jens Kalaene/ZB/picture alliance

Кого винагороджують за громадянську мужність на Октоберфесті?

Ще однією важливою кампанією з протидії сексуальному насильству на Октоберфесті є ініціатива WiesnGentlemen від некомерційної організації Condrobs. Метою проєкту є створення безпечнішого середовища на Октоберфесті, особливо для жінок і дівчат, шляхом заохочення шанобливої поведінки та помірного споживання алкоголю через соціальні мережі, плакати, шкільні кампанії та звернення до відвідувачів по дорозі на територію фестивалю.

Невіддільною частиною кампанії є нагорода Wiesn Courage Award, якою винагороджують та пропагують шанобливу поведінку та громадянську мужність.

"Ставтеся одне до одного з повагою, - каже Біргіт Тремль (Birgit Treml) з Condrobs. Це стосується всіх завжди й всюди в нашому суспільстві, але особливо тут, на Візн (назва лугу, де проводять Октоберфест. - Ред.), де збирається так багато людей, де розливається багато алкоголю, де, можливо, легше перетинати встановлені межі".