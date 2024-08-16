"Охматдит" і благодійний фонд зчепилися через 378 млн грн

Гендиректор "Охматдиту" заявив, що благодійний фонд не передає лікарні зібрані після російського обстрілу пожертви. Натомість у фонді кажуть, що готові оплатити будь-які цільові потреби лікарні.

Благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство", який збирав гроші на відновлення дитячої лікарні після ракетного удару Росії 8 липня, не має наміру перераховувати їх на рахунки "Охматдиту", повідомив гендиректор лікарні Володимир Жовнір у п'ятницю, 16 серпня, на своїй сторінці у Facebook.

Мова йде про 378 мільйонів гривень (понад вісім мільйонів євро), які фонд зібрав після російської ракетної атаки на "Охматдит" 8 липня 2024 року.

За словами Жовніра, реквізити фонду публікувались на сторінках лікарні у соцмережах та ЗМІ, адже раніше проблем у співпраці з фондом не було.

Однак "починаючи з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку", як пише директор "Охматдиту", погіршилась.

"Ми чомусь перестали знаходити спільну мову, на наші листи ми не отримували перерахування, а сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись", - написав Жовнір.

Гендиректор "Охматдиту" ще раз закликав переказати кошти фонду на казначейський рахунок медзакладу, а також пообіцяв "рухатись у правовій площині щодо коштів, які були зібрані саме для лікарні". Він також попередив, що у разі, якщо кошти таки не будуть переказані, керівницьво лікарні звернуться до правоохоронних органів.

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Позиція фонду: Готові сплатити будь-які цільову потребу

Водночас голова благодійного фонду "Охматдит - здорове дитинство" Євген Вембер повідомив на своїй сторінці у Facebook, що всі кошти зібрані на відновленні дитячої лікарні залишаються на рахунку фонду.

"Фонд готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки. Та за весь час ми не отримали від лікарні “Охматдит” жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу", - написав Вембер.

За словами Вембера, на фонд тиснуть, аби він перерахував кошти на казначейські рахунки лікарні, але нібито організація не може цього зробити через законодавчі обмеження.

"Міністерство охорони здоров'я у своїх вимогах посилається на ст. 5 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації". Втім, ця стаття закону не передбачає правового механізму перерахування коштів, зібраних благодійником, на будь-які державні чи інші рахунки без підстав. Якщо ми виконаємо вимогу МОЗ про передачу коштів, то грубо порушимо законодавство", - написав Вембер.

Голова фонду наголосив, що фонд оплатить ремонт та закупівлю медобладнання для лікарні. "Для цього лише треба офіційні запити від лікарні "Охматдит" та цільове призначення. Як це було завжди", - йдеться у дописі Вембера. Він також закликав Першу леді України Олену Зеленську увійти до складу Наглядової ради Фонду "для нагляду та контролю за реалізацією відновлення лікарні "Охматдит" після російського терористичного ракетного удару".

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Вже не перший скандал із "Охматдитом"

Раніше у ЗМІ вже викликали резонанс події навколо відбудови дитячої лікарні. 1 серпня програма журналістських розслідувань "Наші гроші" повідомила , що для відбудови "Охматдиту" за зібрані пожертви від громадян обрали сумнівну маловідому фірму, яка запросила значно вищу ціну, ніж конкуренти.

2 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням провести перевірку, адже "є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати та виконувати передбачені роботи".



5 серпня ті ж "Наші гроші" звернули увагу, що "Охматдит" також вирішив закупити інженерно-консультаційні послуги та послуги технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на понад 14,5 мільйона гривень, зокрема в підрядника, який "склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу".

Після цієї публікації МОЗ опублікував заяву, в якій запевнив, що договори в рамках цих конкурсів не підписані та підписуватись не будуть, а нові торги на інженерно-консультаційні послуги та технагляд "зможуть бути оголошені" вже після нового тендеру на відбудову лікарні.