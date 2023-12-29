ОГПУ: В Україні 16 жертв та 97 поранених внаслідок атаки РФ

За даними генерального прокурора України Андрія Костіна, внаслідок російських атак 29 грудня вже відомо про щонайменше 16 загиблих та 97 поранених в Україні. Пошукові роботи тривають, кількість жертв може зрости.

Внаслідок масованого повітряного удару військ РФ по Україні у ніч і зранку п'ятниці, 29 грудня, загинули щонайменше 16 людей, ще 97 - зазнали поранень. Серед травмованих - принаймні двоє дітей, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Держава-терорист продовжує атакувати цивільних. Сьогодні зранку ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей - шести та восьми років", - цитує Костіна пресслужба ОГПУ.

Постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя, перелічив Костін. "Масштабні руйнування. Житлові будинки, навчальні заклади, лікарні…", - йдеться в дописі відомства.

Зазначимо, що загальна кількість жертв внаслідок атаки РФ по Україні може змінитися, адже пошукові роботи на місцях завалів ще тривають. Зокрема, після публікації допису ОГПУ мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість загиблих у столиці зросла до трьох. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці дістали тіла ще двох загиблих.

Правоохоронці документують воєнні злочини РФ

Костін додав, що прокурори вже відкрили кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів. Зокрема, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством у Запоріжжі. За останніми даними, у місті внаслідок атаки загинули четверо людей, 12 - зазнали поранень.

Також документація воєнного злочину Росії відбувається в Харкові, де, за даними ОГПУ, вже відомо про трьох загиблих та 13 поранених. За процесуального керівництва окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

У Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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У Львові за процесуального керівництва обласної прокуратури відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. У місті загинула одна людина, ще 13 0 постраждали.

Наразі найбільшу кількість жертв зафіксували у Дніпрі. У місті внаслідок влучань, зокрема в пологовий будинок та ТЦ, загинули шестеро людей, ще 28 - постраждали, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Сумщині, де внаслідок удару РФ по Конотопу поранень зазнали троє людей, за процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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