Офіс омбудсмена: У Європі забрали з сімей біженців 240 дітей

Наразі відомо про 240 випадків, коли соцслужби європейських країн вилучили дітей із сімей біженців з України, повідомили в офісі омбудсмена. Там це пояснюють відмінностями у законодавстві.

Наразі зафіксовано 240 випадків, коли соціальні служби європейських країн забрали дітей з сімей українських біженців, заявила представниця українського омбудсмена з прав дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова.

"Через відмінності у законодавстві, у європейських країнах трапляються випадки, так би мовити, відібрання дитини у людей, з якими вона перебуває. Станом на зараз таких випадків зафіксовано 240", - зазначила вона в інтерв'ю "Радіо Свобода" , яке було опубліковане у неділю, 18 червня.

За словами Суслової, це можуть бути випадки, коли, наприклад, матір дитини була змушена залишитись працювати в Україні, а дитину за кордон супроводжувала бабуся, яка не мала жодної довіреності на представлення інтересів дитини. "Таким чином соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину із сім'ї", - сказала представниця омбудсмена.

На її думку, тут є недопрацювання з боку України, яка могла б краще інформувати людей, які виїжджають за кордон як біженці. "Тому що ми мали повідомити людей, сказати: "Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури". Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку", - сказала Суслова.

За її словами, офіс омбудсмена намагається слідкувати за ситуацією й надавати правову допомогу жінкам або сім'ям, які з цим зіткнулися. "Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали дві речі - правову допомогу і переклад", - повідомила Суслова.

Представниця омбудсмена пояснила, що родичі дітей, яких забрали європейські соціальні служби, мають обов'язково звернутися до консульського відділу, також вони можуть звернутися до офісу омбудсмена. "Ми візьмемо це питання на контроль, будемо комунікувати з консулом, з міжнародними партнерами для врегулювання цієї ситуації", - запевнила чиновниця.

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На початку травня уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українській владі відомі "декілька десятків" випадків вилучення дітей з родин біженців у ЄС. Станом на 1 червня близько 1,3 мільйона українських дітей проживають у країнах Євросоюзу.