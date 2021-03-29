Офіс генпрокурора просить суд вдягнути на Тупицького електронний браслет

Офіс генпрокурора просить Печерський районний суд обрати главі Конституційного Суду України (КСУ) Олександру Тупицькому запобіжний захід у вигляді внесення застави на суму 45,4 тисячі гривень і заборони виїзду за кордон і відвідування будівлі КСУ. Про це в середу, 31 березня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора інформагенції "Українські Новини".

"Прокурори Офісу генпрокурора направили в суд клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому. Просимо застосувати до нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 45 400 гривень. Покласти обов'язки: не виходити з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, утриматися від спілкування зі співробітниками Конституційного Суду, не відвідувати приміщення і будівлі Конституційного Суду, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон", - повідомили у пресслужбі відомства.

Має носити електронний браслет

Також Офіс генпрокурора просить зобов'язати Тупицького носити електронний браслет. Запобіжний захід стосується справи, яку розслідує Державне бюро розслідувань.

Таким чином, Офіс генпрокурора хоче забезпечити виконання процесуальних зобов'язань Тупицького, який систематично ігнорує допити, а також використовує в особистих інтересах ресурс Конституційного Суду. Засідання райсуду відбудеться 2 квітня.

Боротьба Зеленського з Тупицьким

Як повідомлялося, 27 березня Володимир Зеленський підписав президентський указ, яким скасував укази Віктора Януковича, підписані в травні та вересні 2013 року. Цим указом Зеленського скасовано призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

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Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною низку положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації. Це рішення викликало хвилю критики з боку міжнародних партнерів і кредиторів України.

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На такий крок відреагували також Верховна Рада й президент Зеленський. Останній оголосив про "перезавантаження" КСУ, що, на його думку, має розпочатися з Тупицького.

29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці. У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Тупицькому про підозру, а 26 лютого 2021 року вийшов інший президентський указ, що відсторонив Тупицького від посади судді КСУ з 28 лютого ще на один місяць.

29 березня на Facebook-сторінці КСУ було опубліковано повідомлення про проведення 12 квітня спецзасідання КСУ щодо звільнення Тупицького.

30 березня в Верховному суді України повідомили про надходження двох позовів проти цього указу Зеленського.