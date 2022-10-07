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Нобелівську премію миру присудили правозахисникам

Анастасія Шепелева
9 хв. тому

Нобелівський комітет в Осло присудив премію миру білоруському правозахиснику Олесю Біляцькому, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод".

https://www.dw.com/uk/odnim-z-laureativ-nobelivskoi-premii-miru-stav-centr-gromadanskih-svobod/a-63367582

Нобелівську премію миру цьогоріч присудили українському "Центру громадянських свобод", російській правозахисній організації "Меморіал" та правозахиснику з Білорусі Олесю Біляцькому. Про це у п'ятницю, 7 жовтня, оголосив норвезький Нобелівський комітет в Осло.

На Нобелівську премію миру цьогоріч претендували 343 кандидати, з них - 251 людина та 92 організації. За Нобелівським статутом, номінації на премію тримають у таємниці протягом 50 років.

За даними ЗМІ, серед фаворитів цього року були, зокрема, президент України Володимир Зеленський, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, народ України, українське англомовне видання The Kyiv Independent, Всесвітня організація охорони здоровʼя, екологічна активістка Грета Тунберг, а також російський опозиціонер Олексій Навальний та Управління верховного комісара ООН у справах біженців. 

Лауреати Нобелівської премії миру минулих років

Минулого року лауреатами премії стали журналістка з Філіппін Марія Ресса і російський журналіст, шеф-редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов.

У 2020 році премію миру отримала Всесвітня продовольча програма за її зусилля у боротьбі з голодом на планеті. Роком раніше нагороду вручили прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду за його ініціативу з урегулювання конфлікту з Еритреєю.

Нобелівська премія миру, започаткована у 1901 році, вважається найвищою відзнакою за зусилля, спрямовані на досягнення миру у світі. Винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також борців за права людини, а з 2004 - людей, які докладають зусиль до захисту довкілля.

На відміну від решти п'яти номінацій, Нобелівська премія миру вручається не у Швеції, а у столиці Норвегії Осло.

 

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