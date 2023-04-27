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Одна з найстаріший газет світу - австрійська Wiener Zeitung, заснована у 1703 році, припинить щоденний вихід друком і перейде переважно в онлайн-формат з 1 липня 2023 року.
Одна з найстаріший газет світу - австрійська Wiener Zeitung, заснована у 1703 році, припинить щоденний вихід друком і перейде переважно в онлайн-формат з 1 липня 2023 року.Фото: Helmut Fohringer/APA/picturedesk/picture alliance
ЗМІАвстрія

Одна з найстаріших газет світу припиняє випуск

Максим Сидоржевський
20 хв. тому

Австрійська Wiener Zeitung, заснована у далекому 1703 році, з 1 липня перейде в онлайн-формат.

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Одна з найстаріших газет світу, яка досі виходить друком, австрійська щоденна Wiener Zeitung, припинить випуск друкованого тиражу та перейде в онлайн-формат.

Відповідне рішення ухвалив у четвер, 27 квітня, парламент Австрії, оскільки видання є державним. Воно стало завершальним кроком у багаторічній суперечці між австрійським урядом і редакцією газети про майбутнє щоденного видання, повідомляє агенція AFP.

Заснована у 1703 році під назвою Wiennerisches Diarium, а згодом перейменована на Wiener Zeitung у 1780 році, колишня приватна газета, що виходила двічі на тиждень, була націоналізована австрійським імператором Францом Йосифом I у 1857 році, ставши офіційною газетою країни.

Відповідно до рішення парламенту, починаючи з 1 липня видання працюватиме в онлайн форматі. Утім, планується вихід щонайменше десяти друкованих тиражів на рік, залежно від наявних коштів.

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Роль газети як офіційного друкованого органу перейде до окремої державної онлайн-платформи. Уряд стверджує, що це відповідає європейській директиві про централізацію та публікацію офіційної інформації в інтернеті. 

Тим часом Wiener Zeitung створить медіа-хаб, контент-агентство та навчальний центр для журналістів. Майже половина з понад 200 працівників газети, 40 з яких є журналістами, можуть бути звільнені, повідомляє профспілка видання.

Тираж Wiener Zeitung становить близько 20 тисяч примірників у будні дні та приблизно вдвічі більше у вихідні.

Віцепрезидентка Європейської комісії, єврокомісарка з питань політики збереження європейських цінностей та прозорості Віра Юрова заявила, що вона "не задоволена" рішенням Австрії. Напередодні на знак протесту проти цього кроку влади на вулиці Відня вийшли кілька сотень людей.

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