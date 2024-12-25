Одеському ексвійськкому Борисову оголосили нову підозру

Ексвійськкома Євгена Борисова після виходу з СІЗО знову затримали. Йому оголосили нову підозру, а нерухомість у Іспанії передали АРМА.

Колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у середу, 25 грудня, знову затримали після того, як за нього була внесена застава у розмірі 39,364 мільйона гривень. Окрім того, йому оголосили нову підозру, повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісі генерального прокурора України.

Хоча ні ДБР, ні ОГПУ не вказали прізвища фігуранта, однак з наведених обставин справи випливає, що йдеться про скандально відомого Євгена Борисова. Тепер його також підозрюють в організації службового підроблення та в організації перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ЗСУ).

В ДБР заявили, що, за їхньою інформацією, після виходу з ізолятора Борисов планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Тому працівники бюро затримали експосадовця.

"Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тисяч 480 гривень за квітень-червень 2022 року", - повідомили у ДБР.

Нерухомість Борисова в Іспанії передана АРМА

Також в бюро нагадали, що колишнього військкома підозрюють у організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У межах цього кримінального провадження суд передав майно Борисова Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), додали в бюро.

"У межах цього кримінального провадження, за матеріалами ДБР, суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв. м вартістю чотири мільйони євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 мільйонів євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині колишнього військкома", - йдеться у повідомленні ДБР.

Окрім цього, суд передав АРМА автомобілі Mercedes-Benz EQV вартістю 2,9 мільйона гривень, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 мільйона гривень і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю три мільйони гривень, якими володіли дружина, матір і теща колишнього військкома, повідомили у бюро.

Раніше ДБР вже скерувало до суду два обвинувальні акти щодо колишнього військкома, а саме за підозрами у незаконному збагаченні, використанні завідомо підробленого документа, нез’явленні вчасно на службу без поважних причин та ухилення від несення обов’язків військової служби, вчинені в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Борисов і скандали з дорогою нерухомістю за кордоном

28 червня 2023 року Борисова звільнили з посади за дорученням президента України Володимира Зеленського після скандалу з купівлею під час війни вілли та автомобілів преміумкласу в Іспанії на понад чотири мільйони євро. У липні його затримали, а згодом і заарештували.

У грудні 2023 року, на підставі запиту Офісу генпрокурора про міжнародну правову допомогу було накладено арешт на нерухоме майно одеського воєнкома в Іспанії - віллу та офісне приміщення. Також судом було накладено арешт на дев'ять земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири і шість елітних автомобілів"=, повідомили тоді у ДБР.

В травні 2024 року за Борисова було внесено заставу в розмірі 12 мільйонів гривень, але на виході з СІЗО його знову затримали та повідомили про підозру у легалізації незаконних доходів і майна.

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