Одеса зазнала удару дронами: є поранені

В Одесі внаслідок повітряної атаки пошкоджено житлові будинки. Міська влада нарахувала щонайменше шістьох поранених під час нальоту. У ЗСУ кажуть, що для атаки війська РФ застосували 14 дронів типу Shahed-131/136.

У ніч на четвер, 25 січня, російські війська атакували Одесу безпілотниками типу Shahed-131/136. Як повідомив Telegram-канал Одеської міської ради, унаслідок падіння уламків дронів зафіксовано пошкодження житлової забудови в кількох районах міста, зокрема в Приморському й Хаджибейському. Влада нарахувала шістьох постраждалих від нічного нальоту.

Ввечері 24 січня Одеса теж зазнала атаки ударними дронами. Як повідомлялося в Telegram-каналі Одеської міської ради, в результаті повітряної атаки "в Хаджибейському районі Одеси пошкоджено житлову багатоповерхівку, також вигоріли складські приміщення". Пожежу вдалося взяти під контроль.

Як зазначили в Telegram-каналі Одеської міськради, дрони заходили з акваторії моря на низьких висотах, а також вдавалися до складних маневрувань.

ПС ЗСУ: Україну атакували 14 дронів, 11 з яких вдалося збити

Водночас у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ) повідомили, що для атаки по Одесі російська війська застосували 14 дронів, 11 з яких вдалося збити.

Пуски ударних БпЛА проводилися з району Приморсько-Ахтарськ у РФ та з мису Чауда в окупованому Криму, уточнили в ПС ЗСУ.

Так само Telegram-канал Одеської міськради уточнив, що 10 дронів збили на Одещині та один - в небі над Миколаївщиною.

Регулярні удари по Одесі

Нинішній наліт - не перший з початку року. Зокрема, у ніч на 17 січня через атаку безпілотника в Одесі постраждало кілька осіб, ще 130 були евакуйовані. За даними командування ПС ЗСУ, тоді до нальоту були залучені 20 дронів, 19 з яких українським військовим вдалося збити.

У перший день 2024 року Одеса також зазнала повітряного удару, спрацювали системи ППО, уламки запущених Росією безпілотників впали на житлові будинки, внаслідок чого в різних районах міста спалахнули пожежі. Тоді постраждало щонайменше 9 осіб, а також загинув підліток, троє були госпіталізовані.