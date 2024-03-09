Очільник МЗС Польщі схвалює ідею з військами НАТО в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський схвально відгукнувся на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона відправити сухопутні війська в Україну. "Присутність військ НАТО в Україні не є немислимою. Я вітаю ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона", - написав він на платформі X у п'ятницю, 9 березня. Пропозиція Макрона означає, що "Путін має боятися, а не ми боїмося Путіна", - продовжив Сікорський.

Його позиція суперечить позиції прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Під час візиту до Праги минулого тижня Туск чітко дав зрозуміти, що Польща не має наміру відправляти свої війська в Україну.

Читайте також: Заява Макрона: Київ вітає, Кремль лякає, НАТО цурається

Нагадаємо, президент Франції заявив після міжнародної конференції на підтримку України в Парижі в лютому, на якій були присутні глави багатьох держав і урядів: "Сьогодні немає консенсусу щодо офіційного розгортання наземних військ. Але в динаміці нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну".

Цю ідею категорично відкинули у Німеччині, але в низці країн, зокрема, країнах Балтії, таку дискусію привітали.