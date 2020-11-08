Очима карикатуриста: Результати виборів у США - Байден на висоті, а Трамп?

Джо Байден святкує перемогу на виборах президента США. Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку. Однак в історії американської демократії кожен з них знайшов своє місце, вважає карикатурист Сергій Йолкін.
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