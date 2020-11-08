Очима карикатуриста: Результати виборів у США - Байден на висоті, а Трамп?

Вибори президента США: чи зможе Дональд Трамп виграти через суд?

Після виборів президента США 2000 року на ім'я переможця чекали п'ять тижнів. Останнє слово тоді сказав Верховний суд. Дональд Трамп зараз також хоче підключити цю інстанцію, але це не так просто.