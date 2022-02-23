Очільник самопроголошеної "ДНР" вважає, що ЗСУ має піти з Донбасу

Денис Пушилін, очільник самопроголошеної "Донецької народної республіки", вважає, що українська армія має добровільно залишити територію всієї Донецької області, яку сепаратисти вважають своєю. Про це він сказав у ефірі Youtube-каналу "Соловьев Live" у середу, 23 лютого.

"Зараз стоїть питання, що робити з накопиченою технікою, особистим складом, озброєнням, яке є з того боку лінії розмежування. Найкращий варіант - щоби вони залишили територію добровільно, щоби вивезли зброю", - сказав Пушилін.

Очільник сепаратистської "республіки" вважає, що ситуація на лінії розмежування стає щодня гіршою.

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Зеленський призиває резервістів

22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про підписання указу про призов резервістів на військову службу в особливий період. "На сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем Збройних сил України видано указ про призов резервістів в особливий період", - сказав він у відеозверненні.

За словами Зеленського, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. "Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці", - додав український президент. Він повідомив, що найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.

Ескалація на Донбасі

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. Упродовж доби, 22 лютого, на Донбасі з боку підконтрольних Росії збройних формувань зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок цього один український військовий загинув та ще шестеро отримали поранення.



21 лютого президент РФ Володимир Путін розпорядився ввести війська РФ на території так званих "ДНР" та "ЛНР" після того, як Росія визнала "незалежність" самопроголошених утворень. Наступного дня, 22 лютого, Путін заявив, що визнав самопроголошені Донецьку і Луганську "народні республіки" в межах всієї території однойменних областей України.