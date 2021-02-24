Обвинувачуваного у катуванні Луценка та Вербицького засуджено до дев'яти років
Олександра Волкова, якого звинувачують у викраденні й катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, засудили до 9 років в'язниці. Прокуратура не згодна з вироком й оскаржуватиме його.
Під час Євромайдану у Києві, грудень 2013 року
Бориспільський міськрайонний суд Київської області у п'ятницю, 16 квітня, засудив до дев'яти років позбавлення волі Олександра Волкова, якого звинувачують у викраденні, незаконному позбавленні волі й катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час Революції гідності.
"Суд засудив обвинуваченого до дев'яти років позбавлення волі", - поінформували в Офісі генпрокурора України, зазначивши, що прокуратура подаватиме апеляцію на це рішення суду, оскільки не згодна з вироком, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що встановили ще одну особу, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі й катуванні Луценка та Вербицького. У повідомленні, розміщеному 16 квітня на сайті Офісу генпрокурора, зазначається, що ця людина у складі злочинної групи 21 січня 2014 року викрала з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а згодом, після вивезення потерпілих до лісу, взяла участь у їхньому незаконному позбавленні волі та катуванні.
В Офісі генпрокурора нагадали, що за вчинення злочинів у справі про викрадення та катування Луценка і Вербицького до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, щодо шістьох із них справи розглядають суди, зокрема щодо двох заочно, дев'ятьох осіб оголошено в розшук.
Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто й катувала протягом кількох годин. Пізніше Луценка залишили у лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися населеного пункту й повідомити про своє місцезнаходження. Згодом у тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Хода "Мирний наступ" переросла у криваве протистояння
На ранок 18 лютого було заплановано "Мирний наступ" - багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України, де планувався розгляд змін до Конституції щодо обмеження повноважень президента. На прилеглих до Ради вулицях розпочалися сутички протестувальників із бійцями внутрішніх військ. Мітингувальники кидали бруківку через вантажівки, якими перегородили вулицю, у бік силовиків.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Верховна Рада змарнувала шанс зняти напругу
Опозиційні фракції з самого ранку 18 лютого блокували засідання ВРУ, вимагаючи першим питанням порядку денного розглянути акт поновлення Конституції 2004 року. Але за вказівкою голови Верховної Ради Володимира Рибака канцелярія ВРУ відмовлялася реєструвати цей документ, не погоджуючись на жодні компроміси. До кінця робочого дня сесійне засідання так і не розпочалося.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Загострення протистояння та ультиматум МВС
Періодично протестувальники йдуть в атаку, однак силовики відстрілюються, кидають світло-шумові гранати. У бік силовиків летить каміння. Люди налаштовані блокувати парламент доти, доки не будуть виконані їхні вимоги. МВС попереджає, що о 18.00 "наведуть порядок" за допомогою "жорстких дій". З'являються перші повідомлення про загиблих від вогнепальних поранень.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
У західних областях України блокують силовиків
До будівлі Львівської ОДА увійшли кілька сотень молодих людей. Вони виламали двері адміністрації та кинули в приміщення світло-шумову гранату. Протестувальники також взяли під контроль ГУ львівської міліції та прокуратуру. Триває блокування частин внутрішніх військ та підрозділів "Беркута". Аналогічні акції відбуваються в Івано-Франківську та Тернополі.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Західні лідери закликають український уряд припинити насильство
На той час міністра закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон та низка інших західних лідерів засудили ескалацію протистояння в Україні та закликали знайти політичне розв'язання кризи.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
"Чорний вівторок" України
Після жорстоких сутичок в урядовому кварталі мітингувальники відступили на майдан Незалежності. Силовики послідували за ними. Незважаючи на спільну заяву голів СБУ та МВС із вимогою до 18:00 "припинити протистояння", "Беркут", не дочекавшись вказаного часу, атакував протестувальників. Ближче до 20:00 почався повноцінний штурм. Протистояння тривало майже всю ніч.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Янукович втрачає контроль
Протягом дня і станом на 21 годину вечора 18 лютого тодішній президент України Віктор Янукович не зробив жодної заяви щодо ситуації, що склалася в Києві. За офіційними даними, під час сутичок між протестувальниками та силовиками загинули дев'ять осіб - семеро цивільних та двоє міліціонерів.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Пожежа у Будинку профспілок
Під час сутичок вночі 18 лютого згоріла будівля Будинку профспілок, де розташовувалися Штаб національного спротиву та головний польовий шпиталь протестувальників. Унаслідок сутичок загинули понад 20 людей, були госпіталізовані, за різними оцінками, від 200 до 1000 людей. Точних даних немає, оскільки багато постраждалих категорично відмовлялися від госпіталізації, побоюючись викрадень та арештів.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Між штурмом і розстрілом
19 лютого табір "тітушок" у Маріїнському парку стояв пустим, а на Майдані Незалежності демонстранти продовжували палити шини, час від часу застосовувати піротехніку та "коктейлі Молотова" проти правоохоронців, які у свою чергу продовжували кидати у протестувальників світло-шумові гранати. Центральні вулиці були перекриті. Вночі прибули протестувальники зі Львова та Івано-Франківська.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Кривавий розстріл на Інститутській
Після доволі спокійної ночі вранці 20 лютого відновлюється протистояння між протестувальниками та силовиками. Після майже двох годин сутичок - із застосуванням світло-шумових гранат та "коктейлів Молотова" - силовики відступають від майдану Незалежності. Протестувальники йдуть у наступ вулицею Інститутською. Їх починають обстрілювати снайпери.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Небесна сотня
Упродовж лічених годин загинули кілька десятків людей. Деякі поранені згодом померли у лікарнях. Загалом цього ранку загинули близько сотні протестувальників - їх назвали Небесною сотнею.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Кінець кровопролиття
Увечері 20 лютого депутати почали збиратися у Раді для обговорення ситуації у країні. О 22:17 ВРУ ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Цей документ визнав дії силовиків незаконними і постановив "заборонити використання будь-яких видів зброї проти учасників протесту". Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.