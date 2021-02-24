Обвинувачуваного у катуванні Луценка та Вербицького засуджено до дев'яти років

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у п'ятницю, 16 квітня, засудив до дев'яти років позбавлення волі Олександра Волкова, якого звинувачують у викраденні, незаконному позбавленні волі й катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час Революції гідності.

"Суд засудив обвинуваченого до дев'яти років позбавлення волі", - поінформували в Офісі генпрокурора України, зазначивши, що прокуратура подаватиме апеляцію на це рішення суду, оскільки не згодна з вироком, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що встановили ще одну особу, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі й катуванні Луценка та Вербицького. У повідомленні, розміщеному 16 квітня на сайті Офісу генпрокурора, зазначається, що ця людина у складі злочинної групи 21 січня 2014 року викрала з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а згодом, після вивезення потерпілих до лісу, взяла участь у їхньому незаконному позбавленні волі та катуванні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що за вчинення злочинів у справі про викрадення та катування Луценка і Вербицького до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, щодо шістьох із них справи розглядають суди, зокрема щодо двох заочно, дев'ятьох осіб оголошено в розшук.

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Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто й катувала протягом кількох годин. Пізніше Луценка залишили у лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися населеного пункту й повідомити про своє місцезнаходження. Згодом у тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.